Il Bologna ha trovato l'intesa con il Besiktas per l'acquisto di Gary Medel: l'esperto giocatore cileno, classe 1987, dovrebbe arrivare per una cifra vicina a 2,5 milioni di euro, ma prima i rossoblù dovranno definire anche l'accordo con il giocatore per un biennale di circa 1,7 milioni più bonus. Per il Pitbull sarebbe un ritorno in Serie A dopo l'esperienza all'Inter: Mihajlovic potrà schierarlo sia come difensore centrale che come mediano davanti alla difesa.