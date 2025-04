Bologna, Di Vaio: "Contenti degli apprezzamenti sui nostri giocatori, ora concentrati sul campo"

"Come ha detto Italiano il nostro obiettivo è rientrare in Europa, poi se arriva la Champiosn sarebbe il massimo. Contro l'Inter è una partita complicata, contro una delle squadre più forti d'Europa. Non è facile". Così Marco Di Vaio, ds del Bologna, a pochi minuti dalla sfida contro l'Inter. "Di mercato ne parleremo a fine anno, siamo contenti degli apprezzamenti delle altre squadre sui nostri giocatori, ma ora siamo concentrati sul campo. Abbiamo fatto una grande stagione, vogliamo scrivere la storia tornando in Europa e arrivare in finale di Coppa Italia", ha aggiunto, "Nel nuovo anno abbiamo avuto una svolta in casa, la squadra ha avuto una grande regolarità nel corso del campionato. Nel 2025 in casa abbiamo fatto grandi partite contro grandi squadre, la gente ci contagia con l'entusiasmo", ha concluso a Sky.