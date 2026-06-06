Besiktas: ufficiale, Vincenzo Italiano nuovo allenatore. Ha firmato un biennale

Vincenzo Italiano è ufficialmente il nuovo allenatore del Besiktas. Lo ha annunciato il club turco. L'ex tecnico del Bologna ha firmato un contratto biennale. "Siamo convinti che il nostro allenatore Vincenzo Italiano apporterà un contributo significativo al nostro club e gli diamo il benvenuto nella famiglia del Besiktas, augurandogli ogni successo", il benvenuto del club. "Vorrei ringraziare tutti moltissimo. Non vedo l'ora di iniziare. Sto vivendo un momento molto emozionante. Vorrei ringraziare il nostro presidente e i membri del consiglio di amministrazione", le parole di Italiano venerdì al suo arrivo a Istanbul.