Besiktas: ufficiale, Vincenzo Italiano nuovo allenatore. Ha firmato un biennale

06 Giu 2026 - 14:24
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Vincenzo Italiano è ufficialmente il nuovo allenatore del Besiktas. Lo ha annunciato il club turco. L'ex tecnico del Bologna ha firmato un contratto biennale. "Siamo convinti che il nostro allenatore Vincenzo Italiano apporterà un contributo significativo al nostro club e gli diamo il benvenuto nella famiglia del Besiktas, augurandogli ogni successo", il benvenuto del club. "Vorrei ringraziare tutti moltissimo. Non vedo l'ora di iniziare. Sto vivendo un momento molto emozionante. Vorrei ringraziare il nostro presidente e i membri del consiglio di amministrazione", le parole di Italiano venerdì al suo arrivo a Istanbul.

Ultimi video

00:34
DICH ALAJBEGOVIC 30/5 DICH

Alajbegovic apre alla Serie A: "È un campionato che mi piace, sarei pronto"

01:44
Napoli attende Allegri

Napoli attende Allegri

01:58
Juve, ecco i nomi per il dopo Vlahovic

Juve, ecco i nomi per il dopo Vlahovic

01:27
Callegari: "Palestra costa tanto, vi spiego perché"

Callegari: "Palestra costa tanto, vi spiego perché"

02:39
Callegari: "Ecco perché la Juventus dovrebbe prendere Sorloth"

Callegari: "Ecco perché la Juventus dovrebbe prendere Sorloth"

01:36
Ndicka uomo mercato

Ndicka uomo mercato

02:38
Vlahovic odi et amo

Vlahovic odi et amo

00:15
13 MCH USCITA VLAHOVIC DALLA CONTINASSA 3/6 MCH

Vlahovic esce dalla Continassa: sono le ultime immagini da giocatore della Juve

00:16
CLIP DUMFRIES ULTIME IMMAGINI ALL'INTER IN BIANCO 18/05 SRV

Dumfries-Real? Alla cena scudetto era già vestito ‘di bianco”: immagini esclusive

01:35
Raimondi: "Napoli, ecco cosa serve per Rabiot"

Raimondi: "Napoli, ecco cosa serve per Rabiot"

01:16
Il Bologna ufficializza Tedesco, una super offerta pronta per Conte

Il Bologna ufficializza Tedesco, una super offerta pronta per Conte

01:42
Milan, il futuro a un bivio: o arriva Rangnick oppure...

Milan, il futuro a un bivio: o arriva Rangnick oppure...

01:22
Inter, doppio colpaccio in difesa: i nomi

Inter, doppio colpaccio in difesa: i nomi

01:59
Dal futuro di Nico Paz a quello di Osimhen: quali saranno i volti della prossima Serie A?

Quali saranno i volti della prossima Serie A?

00:57
Napoli, a che punto siamo con Rabiot?

Napoli, a che punto siamo con Rabiot?

00:34
DICH ALAJBEGOVIC 30/5 DICH

Alajbegovic apre alla Serie A: "È un campionato che mi piace, sarei pronto"

I più visti di Mercato

Rodrygo: 25 anni, attaccante, valore 80 milioni

Mourinho non li vuole, il Real li cede: che occasione per le squadre italiane

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Yamal doppia Mbappè, solo due Serie A in top 30, Pio l'italiano più caro: i valori di mercato

Juve, ecco i nomi per il dopo Vlahovic

Juve, ecco i nomi per il dopo Vlahovic

Nico Paz e ora Dumfries: il doppio sgarbo dell'ex Mourinho all'Inter. E intanto si scalda una pista italiana

Conte, arrivano le prime offerte: pronto un maxi stipendio dal Fenerbahce, ma in Arabia vanno oltre

Mercato ora per ora
Vedi tutti
MATTEO RUGGERI 2025 - OGGI
16:00
Atletico, se arriva Cucurella parte Ruggeri
15:30
Lazio, Pellegrini verso l'addio: lo vuole il Como
14:47
Udinese, Ekkelenkamp nel mirino di Genoa e Fiorentina
14:24
Besiktas: ufficiale, Vincenzo Italiano nuovo allenatore. Ha firmato un biennale
13:10
Ufficiale, Malinovskyi ha firmato con il Trabzonspor