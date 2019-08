Dopo solo una stagione e mezza, con più bassi che alti, Philippe Coutinho lascia il Barcellona. Il Bayern Monaco, attraverso i suo canali social, ha ufficializzato l'arrivo in prestito del fantasista brasiliano, che dunque non entrerà nell'eventuale affare Neymar con il Psg. L'ex Liverpool sbarca in Baviera in prestito con diritto di riscatto. Non sono state rivelate le cifre, ma secondo il 'Mundo Deportivo', i tedeschi pagheranno una cifra tra i 15 e i 20 milioni, mentre il riscatto è fissato a 120.