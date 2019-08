L'ultima notizia che arriva dalla Germania non deve fare molto piacere a Fabio Paratici, che del resto qualche giorno fa l'aveva detto: "Ultimamente si fanno tante chiacchiere e pochi affari". Di Mandzukic al Bayern se n'è parlato parecchio, in effetti, e a quanto pare anche questa trattativa è saltata. Così il nodo cessioni resta difficile da sciogliere per la Juve, che, stando alle parole di Sarri, continua ad avere almeno sei giocatori di troppo in rosa.

Tempo reale domenica 18 agosto