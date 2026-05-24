Bayern, Matthäus spinge Goretzka verso il Milan: "Lo vedo bene vicino a Modric"

"Non l'ho ancora deciso e non direi che la scelta avverrà fra la fine della stagione e l'inizio dei Mondiali. Deciderò semplicemente quando sentirò che è il momento di farlo". Dopo la vittoria della DFB Pokal e prima della festa per il tripletino del Bayern Leon Goretzka, in scadenza di contratto con i bavaresi e stando a quanto scrivono in Germania molto vicino al Milan, non ha voluto sbottonarsi sul proprio futuro, ma per lui lo ha fatto Lothar Matthäus, leggenda del club e della nazionale tedesca: "Leon è un giocatore modello. Anzi, lo vorrei ringraziare perché questi otto anni con lui sono stati divertenti. Leon è sempre stato un esempio".