Bayern, Matthäus spinge Goretzka verso il Milan: "Lo vedo bene vicino a Modric"

24 Mag 2026 - 12:30
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goretzka © X

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"Non l'ho ancora deciso e non direi che la scelta avverrà fra la fine della stagione e l'inizio dei Mondiali. Deciderò semplicemente quando sentirò che è il momento di farlo". Dopo la vittoria della DFB Pokal e prima della festa per il tripletino del Bayern Leon Goretzka, in scadenza di contratto con i bavaresi e stando a quanto scrivono in Germania molto vicino al Milan, non ha voluto sbottonarsi sul proprio futuro, ma per lui lo ha fatto Lothar Matthäus, leggenda del club e della nazionale tedesca: "Leon è un giocatore modello. Anzi, lo vorrei ringraziare perché questi otto anni con lui sono stati divertenti. Leon è sempre stato un esempio".

Parole pronunciate a Sky Deutschland con Goretzka a pochi passi, tanto che il centrocampista, imbarazzato, ha cercato una scusa per allontanarsi: "Devo andare. Stanno cantando la mia canzone preferita" (l'inno del Bayern, ndr). E allora Matthäus ha rincarato la dose: "Lo vedrei bene vicino a Modric - ha dichiarato -. Nei prossimi anni me lo immagino intraprendere quella sfida".

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