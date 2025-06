Bayer Leverkusen, arriva 19enne difensore Tape svincolato dal Psg

Il Bayer Leverkusen ha ingaggiato il giovane nazionale francese Axel Tape a parametro zero dalla squadra Under 19 del Paris Saint-Germain. Il Leverkusen afferma che il diciassettenne Tape, un difensore alto, ha firmato un contratto "a lungo termine" con il club. Tape ha contribuito alla vittoria del campionato francese della squadra Under 19 del PSG lo scorso fine settimana. Ha collezionato tre presenze con la squadra maggiore. A quanto pare, era anche nel mirino dell'Eintracht Francoforte e del Tottenham Hotspur. Tape è il secondo giovane promettente ingaggiato dal Leverkusen in questa offseason, dopo il diciannovenne Ibrahim Maza dall'Hertha Berlino.