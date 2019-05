BARCELLONA: PRESO LUDOVIT REIS

04/05/2019

Nuovo colpo del Barcellona in proiezione futura. Anticipando le contromosse di una fortissima concorrenza, il club blaugrana ha chiuso per il centrocampista olandese Ludovit Reis, 18 anni, prodotto del settore giovanile del Groningen e nazionale Under 21 del suo Paese. Reis è costato 7,7 milioni di euro e nella prima stagione verrà aggregato alla squadra B del Barcellona, ma è destinato a una carriera ad alto livello.