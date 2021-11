Barcellona, Dani Alves è tornato a casa: “Sono uno di voi”

Dani Alves è tornato ufficialmente al Barcellona e ha voluto esprimere tutte le emozioni che sta vivendo sul proprio account Instagram: "Sono quasi 5 anni che combatto come un matto per arrivare a questo momento. Non sapevo che sarebbe durato così a lungo, non sapevo che sarebbe stato così difficile, ma sapevo nel mio cuore e nella mia anima che questo giorno sarebbe arrivato. Torno a casa da dove non sono mai partito e come ho detto prima di partire: io sono uno di voi, non so quanto durerà quel sogno ma che sia eterno finché dura! Ci vedremo presto dove mi affascina di più, con lo stesso entusiasmo della prima volta e con la stessa voglia di aiutare a ricostruire il miglior club al mondo".