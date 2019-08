Lo hanno cercato la Fiorentina e il Verona, lo vuole anche il Flamengo: le offerte a Mario Balotelli, svincolato dal Marsiglia a fine campionato, non mancano di certo. Eppure, tra le tante proposte che sono arrivate o stanno per arrivare al calciatore ce n'è una a cui, secondo gli analisti Snai, SuperMario non potrà dire di no ed è quella del Brescia, la squadra della sua città, che pure lo sta cercando da qualche giorno. E dunque, nella scommessa sulla prossima squadra di Balotelli, il Brescia è sceso da quota 8,00 a 4,50, diventando la squadra favorita, riferisce Agipronews. Segue la Fiorentina, a 5,00, poi il West Ham, a 6,00. Si va invece a 10,00 per il Parma e a 16,00 per un'avventura negli Usa.