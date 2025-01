Atalanta, Percassi: "Rosa completa ma se ci sarà l'occasione la coglieremo"

Luca Percassi, Amministratore Delegato dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Radio Serie A direttamente da Riad, dove domani la Dea affronterà l'Inter nella semifinale della Supercoppa Italiana: "Un'altra esperienza fantastica in un contesto davvero unico. Siamo orgogliosi di essere qui e di far parte di questa competizione. Domani giochiamo contro i più forti, la squadra più attrezzata del campionato. Affronteremo questa sfida con l’intelligenza che ci caratterizza. La formula è molto bella, con la possibilità di viaggiare e vedere un Paese che sta investendo molto nel calcio, un Paese di grande prospettiva. L'Atalanta sta vivendo tante finali, sono serate che gratificano il lavoro che facciamo. Restiamo sereni, sapendo che quello che abbiamo fatto finora è qualcosa di straordinario. Grande merito al gruppo, ma siamo solo a metà del percorso. Dobbiamo continuare a lavorare per affrontare le partite che ci aspettano senza avere rimpianti. Mercato? In estate l’Atalanta ha affrontato problematiche inedite per la nostra società, ma abbiamo comunque fatto grandi investimenti. L’organico messo a disposizione è completo, ma se ci saranno delle opportunità, saremo attenti. La squadra, fino a oggi, ha dato risultati positivi. Ci sono anche degli equilibri da rispettare. Se ci sarà l’occasione, la coglieremo, ma il mercato di gennaio è sempre molto difficile".