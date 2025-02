Gian Piero Gasperini lancia un messaggio chiaro all'Atalanta: "Mi aspetto il massimo, come sempre. Ci sono 13 partite. Solo se ci credi veramente puoi crederci. Ho poco tempo per fare questa cosa, forse è l'ultima. Giustamente, come è stato detto c'è un inizio e una fine, vedremo a fine anno se andare a scadenza o di interrompere già a fine stagione" ha detto l'allenatore nerazzurro nella conferenza alla vigilia dell'Empoli. Gasp ha un contratto fino al 2026.