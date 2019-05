ARSENAL, OZIL: "HO DUE ANNI DI CONTRATTO, MA...'"

01/05/2019

Mesut Ozil ha parlato del suo futuro all'Arsenal: "Ho ancora due anni di contratto, ma non so cosa succederà. Qui sono felice: ho 30 anni e ancora diverse stagioni davanti. Problemi con Emery? Nessuno. Ci sono state tante speculazioni, ma tutti in società sanno che la situazione è positiva. Io vorrei giocare ogni partita, restare in panchina è sempre frustrante. Le decisioni spettano all'allenatore".