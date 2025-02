Arrigo Sacchi rallenta: "Se chiama Galliani, ci sono. Impossibile tornare in panchina"

Un annuncio che ha sorpreso il mondo del pallone, ma che lo stesso Sacchi ha poi rettificato: "A settantotto anni come posso pensare di tornare in panchina? Non sono matto. E' stato un equivoco, ho semplicemente mandato un messaggio a Galliani in cui gli ho detto che se avesse avuto bisogno per il Monza, sarei disponibile. Ma non certo per fare l'allenatore. Gli sono riconoscente per tutto quello che ha fatto per me".