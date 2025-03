Allegri sulla cessione di Fagioli: "Errore clamoroso"

Era stato uno dei suoi primi estimatori. Tanto che nel 2018 Max allegri si riferiva così a lui: "Abbiamo un ragazzo che si chiama Fagioli. Vederlo giocare a calcio è un piacere: conosce il calcio, i tempi di gioco, come ci si smarca, come si passa la palla. È bello vederlo giocare". La parabola di Nicolò Fagioli non è stata quella che tutti si sarebbero aspettati. Dopo l'anno di squalifica per il caso calcio scommesse, il centrocampista classe 2001 ha faticato a trovare spazio nella Juve di Thiago Motta, tanto da venire venduto alla Fiorentina nel mercato di gennaio per 15 milioni più bonus. Alla notizia della cessione, secondo quanto sostiene il quotidiano La Nazione, il vecchio maestro Max sarebbe stato quasi incredulo: "Ma davvero la Juve lo vende? È un errore clamoroso"