All-in Liverpool, preso anche Ekitike dall'Eintracht per 90 milioni

Arne Slot l'aveva detto: "I tifosi del Liverpool quest'estate si divertiranno". Promessa mantenuta. I Reds infatti stanno portando avanti un mercato faraonico: dopo i 130 milioni per Wirtz, i 45 per Kerkez e i 30 per Frimpong ora sono arrivati i 90 per Hugo Ekitike. L'accordo tra Liverpool e Eintracht è stato raggiunto, quello sul contratto dell'attaccante francese non sarà un problema: Ekitike voleva solo i Reds. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, il classe 2002 firmerà un contratto di 6 anni.