Al Hilal: pronta un'offerta monstre per Bruno Fernandes

L'Al Hilal ha messo nel mirino Bruno Fernandes e sareppre pronto a mettere sul piatto un ingaggio da 100 milioni di sterline per convincere il portoghese a trasferirsi in Arabia. In attesa dell'offerta ufficia, l'agente Migue Pinho è pronto a volare a Riad per parlare con i vertici del ricchissimo club saudita. Secondo quanto rivelato da Sky Sport UK, il calciatore ancora non ha deciso se accettare la proposta. Il Manchester United, proprietario del cartellino, fa muro. Il suo contratto con i Red Devils scadrà nel 2027.