"Speciale Calciomercato" su Tgcom24 e Sportmediaset.it ogni venerdì sera alle 22.30

14/06/2019

Il venerdì è il giorno giusto per essere aggiornato su tutte le trattative di calciomercato: alle 22.30 su TgCom24 e in streaming su Sportmediaset.it va in onda "Speciale Calciomercato", il punto su acquisti e cessioni delle squadre del nostro campionato (ma non solo). Con la conduzione di Roberto Ciarapica, i contributi dalla redazione e la partecipazione di prestigiosi ospiti dal mondo dello sport e del giornalismo analizzeremo movimenti, possibili affari e retroscena delle trattative di mercato che potranno cambiare gli equilibri delle squadre di serie A e non solo.