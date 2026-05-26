Yoshi and the Mysterious Book: il grande ritorno del dinosauro verde in un'avventura tutta da sfogliare

Pur essendo uno degli attori "comprimari" nelle avventure di Super Mario, Yoshi è sempre riuscito a ritagliarsi anche uno spazio tutto suo nel colorato e vasto mondo di Nintendo. E adesso è arrivato il momento per il dinosauro verde di diventare protagonista di un gioco sull'ultima nata tra le console di Kyoto. Ecco, quindi, l'arrivo di Yoshi and the Mysterious Book, un’avventura a piattaforme in esclusiva su Switch 2. Si tratta del grande ritorno di Yoshi sul piccolo schermo, con la sua classica dinamica platform a scorrimento orizzontale, arricchita da uno stile grafico disegnato a mano e da tante novità legate alle meccaniche di gioco. La storia ha inizio sull'isola degli Yoshi quando, improvvisamente, cade dal cielo un libro misterioso: si tratta di Enzo, un'enciclopedia parlante che inviterà Yoshi e i suoi amici a tuffarsi al suo interno per esplorare e studiare gli abitanti e i mondi racchiusi all’interno delle sue pagine.