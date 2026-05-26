Yoshi and the Mysterious Book: il grande ritorno del dinosauro verde in un'avventura tutta da sfogliare
Abbiamo provato il titolo in esclusiva per Switch 2, che vede protagonista assoluto uno dei personaggi più amanti del mondo Nintendo: la recensionedi Alberto Gasparri
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Pur essendo uno degli attori "comprimari" nelle avventure di Super Mario, Yoshi è sempre riuscito a ritagliarsi anche uno spazio tutto suo nel colorato e vasto mondo di Nintendo. E adesso è arrivato il momento per il dinosauro verde di diventare protagonista di un gioco sull'ultima nata tra le console di Kyoto. Ecco, quindi, l'arrivo di Yoshi and the Mysterious Book, un’avventura a piattaforme in esclusiva su Switch 2. Si tratta del grande ritorno di Yoshi sul piccolo schermo, con la sua classica dinamica platform a scorrimento orizzontale, arricchita da uno stile grafico disegnato a mano e da tante novità legate alle meccaniche di gioco. La storia ha inizio sull'isola degli Yoshi quando, improvvisamente, cade dal cielo un libro misterioso: si tratta di Enzo, un'enciclopedia parlante che inviterà Yoshi e i suoi amici a tuffarsi al suo interno per esplorare e studiare gli abitanti e i mondi racchiusi all’interno delle sue pagine.
Il gioco unisce elementi tradizionali a meccaniche di interazione mai viste prima. In questo nuovo capitolo, infatti, Yoshi dovrà fare affidamento sia sulle sue abilità più classiche, sia sulle caratteristiche uniche delle creature che popolano il libro. Per farlo, sarà possibile saltare sopra di esse, inghiottirle, trasformarle in uova da lanciare oppure, per la prima volta, trasportarle attivamente sul dorso, sfruttando le loro particolarità per superare gli enigmi e gli ostacoli presenti e proseguire nell’avventura. Ogni scoperta può aprire nuove vie di esplorazione e ogni capitolo presenta un ecosistema unico in grado di garantire una grande varietà. Dalle aree boschive alle vette ventose delle montagne, fino alle spiagge assolate e alle giungle infestate da insetti, ogni ambiente è unico e ricco di sorprese e non mancherà la possibilità di rinominare ogni creatura a proprio piacimento, aggiungendo un ulteriore tocco personale alle ricerche di Yoshi.
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In sintesi, un gioco di esplorazione, ricerca e scoperta, in cui ogni livello nasconde mosse e oggetti e collega ciascuna creatura all'ambiente in cui vive. Nulla è scontato, anzi, è tutto un susseguirsi di chiavi di lettura, enigmi e incastri. Ma senza complicazioni eccessive, dato che in Mysterious Book, Yoshi non muore mai e non bisogna ricominciare da capo un livello o parte di esso in caso di malaugurata caduta fatale. Niente vita, niente cuori, niente energia da preservare e ricaricare, insomma. E' scoperta allo stato pure, con tutto il piacere che porta con se farlo senza dover vincere qualcosa o battere qualcuno.
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Un mondo completamente immaginario e vastissimo, dove le varie creature che popolano il libro di Enzo, regalano sorprese ogni volta che le si scoprono. Un mix di tutto, ma senza scadere mai nel confusionario o nel banale. Senza che ci sia bisogno di particolari abilità da videogiocatore, se non il desiderio di catapultarsi nelle pagine di ogni creatura e farlo senza fretta.
Anche perché avrete tutti gli strumenti per mettere in connessione l'ambiente circostante e i suoi abitanti, ma spesso sarte voi a trovare il modo per ottenere il risultato migliore. Con un pizzico di fantasia e ingegno. E la "sfida" è proprio questa.
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Il bello è che lo farete accompagnati da un'ambientazione visita e sonora stupefacente. Attraverserete un mondo capace di emozionare a ogni passo con colori, dettagli, personaggi e sfondi unici. Un miscuglio tra cartoni animati e fumetti portati all'ennesima potenza.
E con l'accompagnamento di una colonna sonora e di effetti, che viaggiano a braccetto per regalarvi allegria e risate. Per quanto chiederete voi? Per quanto vorrete, vi rispondiamo noi. Yoshi and the Mysterious Book non ha una durata, non ha un inizio e una fine. E' un continuo divenire, anche dopo la scoperta dell'ultima creatura. Perché questo gioco esce dai canoni finora conosciuti e ne definisce di nuovi.