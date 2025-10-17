Yeman Crippa corre con i fan e dispensa consigli: "È stato fantastico"

L'iniziativa organizzata da Amazfit si è svolta a Milano con più di 100 partecipanti
© Ufficio Stampa
Ieri, Yeman Crippa, uno dei più grandi talenti del podismo italiano e ambassador di Amazfit, ha incontrato i suoi fan a Milano per un evento esclusivo che ha visto più di 100 partecipanti correre al fianco del campione durante una corsa di 8 km attraverso le strade della città.
L’incontro, organizzato presso 10xATHLETICS, club partner Amazfit certificato HYROX situato vicino alla Stazione Centrale a Milano, è stato molto più di una semplice corsa: è stata un’occasione unica di connessione, condivisione e motivazione. Durante il percorso, Yeman ha offerto consigli pratici per migliorare la tecnica di corsa, parlando anche dell'importanza della mentalità e del recupero fisico. I partecipanti hanno avuto la possibilità di testare le proprie capacità, spinti dalle parole di Crippa, che ha guidato l’intero gruppo con la sua energia contagiosa.
10xATHLETICS ha anche fornito il contesto adatto per l'evento, essendo un punto di riferimento per gli sportivi milanesi e per coloro che vogliono affrontare nuove sfide. Durante l’incontro, Yeman ha condiviso segreti della sua preparazione fisica, raccontando come la tecnologia, in particolare gli smartwatch, sia diventata un alleato fondamentale nella sua routine quotidiana per ottimizzare le prestazioni e migliorare il recupero.
“Correre con i miei fan è stato fantastico. È sempre una grande emozione vedere l’entusiasmo delle persone e condividere con loro la passione per lo sport. Ogni corsa è un’opportunità per crescere insieme, affrontando sfide e superando limiti,” commenta Yeman Crippa.
Un aspetto speciale dell’evento è stata l'opportunità di testare le ultime innovazioni tecnologiche di Amazfit, con i partecipanti che hanno potuto scoprire in prima persona come gli smartwatch possano arricchire l’esperienza sportiva. Il prodotto protagonista dell’evento è stato l’Amazfit Balance 2, l’orologio per i corridori.
