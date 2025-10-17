Yeman Crippa corre con i fan e dispensa consigli: "È stato fantastico"

L’incontro, organizzato presso 10xATHLETICS, club partner Amazfit certificato HYROX situato vicino alla Stazione Centrale a Milano, è stato molto più di una semplice corsa: è stata un’occasione unica di connessione, condivisione e motivazione. Durante il percorso, Yeman ha offerto consigli pratici per migliorare la tecnica di corsa, parlando anche dell'importanza della mentalità e del recupero fisico. I partecipanti hanno avuto la possibilità di testare le proprie capacità, spinti dalle parole di Crippa, che ha guidato l’intero gruppo con la sua energia contagiosa.