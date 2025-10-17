Al Hilal, ufficiale il rinnovo di Bounou fino al 2028

Di seguito il comunicato ufficiale del club: "Il Consiglio di Amministrazione dell'Al Hilal, presieduto dal Principe Nawaf Bin Saad, ha completato le procedure per prolungare il contratto del portiere marocchino Yassine Bounou, portiere della prima squadra, per altre due stagioni, mantenendolo nel club fino al 2028. Bounou ha offerto prestazioni eccezionali con l'Al-Hilal, contribuendo insieme ai suoi compagni di squadra alla conquista di quattro trofei, tra cui la Coppa del Custode delle Due Sacre Moschee, due Supercoppe saudite e la Saudi Roshn League. Ha anche svolto un ruolo chiave negli straordinari risultati dell'Al Hilal durante la Coppa del Mondo per club FIFA 2025, dove la squadra ha raggiunto i quarti di finale del torneo".