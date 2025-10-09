Logo SportMediaset
Voglia di vacanze? 15 minuti di movimento migliorano l'umore più di una settimana benessere

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, ASICS invita tutti a prendersi una “Everyday Escape”, dimostrando che non serve viaggiare lontano o spendere cifre elevate per portare corpo e mente in un luogo più felice

09 Ott 2025 - 08:05
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Con livelli di stress in aumento, il turismo del benessere è in forte crescita - ma spesso implica lunghi voli, spese importanti e trattamenti che non sempre garantiscono risultati duraturi. In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, ASICS e la sua nuova ambasciatrice per il benessere, Natasha Rothwell, invitano il mondo a provare un’Everyday Escape: una semplice pausa di movimento di 15 minuti, si è dimostrata scientificamente capace di portare maggiore felicità e benefici più duraturi di una settimana in un retreat di wellness.

Secondo Euromonitor, la domanda globale di vacanze benessere è cresciuta del 33% nell’ultimo anno. Tuttavia, una nuova ricerca ASICS condotta tra persone che hanno recentemente partecipato a un wellness retreat rivela che gli italiani percorrono in media 1.780 km e spendono circa € 1.421 per questo tipo di vacanza. Eppure, i risultati non sono sempre all’altezza: quasi due terzi (62%) hanno dichiarato che l’esperienza non ha soddisfatto le aspettative, mentre sette su dieci (70%) hanno segnalato che i benefici ottenuti svanivano già al termine del soggiorno o poco dopo il rientro. Per alcuni, il retreat ha persino rappresentato una fonte aggiuntiva di stress: il 24% ha indicato i costi e il 21% la lunghezza dei viaggi come fattori critici.

Al contrario, la ricerca ASICS mette in luce il potere edificante del movimento sul benessere mentale, dimostrando che bastano solo 15 minuti e 9 secondi di attività per generare un miglioramento tangibile sull’umore. Nel nuovo studio Everyday Escape, supervisionato dal dott. Brendon Stubbs del King’s College London, i partecipanti che hanno introdotto una semplice pausa quotidiana di 15 minuti di movimento hanno riportato un incremento del 21% del proprio stato mentale complessivo rispetto al retreat. Il 71% ha dichiarato che il movimento quotidiano è stato più efficace nel ridurre lo stress, il 65% l’ha trovato più stimolante per l’umore e il 73% ha riportato benefici mentali più duraturi rispetto a quelli del proprio recente retreat.

Per ispirare sempre più persone a trovare il proprio “luogo felice” attraverso il movimento, ASICS ha scelto Natasha Rothwell - attrice, sceneggiatrice e sostenitrice del benessere - come Everyday Escape Concierge. Rothwell condividerà idee e suggerimenti per aiutare tutti a integrare piccoli ma significativi momenti di movimento nella vita quotidiana, rendendo il wellness accessibile a tutti.

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Natasha Rothwell, Everyday Escape Concierge di ASICS, ha dichiarato: “Credo profondamente nel potere del movimento, non solo per il corpo, ma anche per la mente. Certo, puoi spendere migliaia di dollari o volare dall’altra parte del mondo per sentirti meglio, oppure puoi semplicemente uscire e muovere il tuo corpo. La tua Everyday Escape può essere una passeggiata, una sessione di stretching, una danza in cucina. È gratuita, semplice e soprattutto è tua. Il benessere non dovrebbe essere un lusso, ma qualcosa di accessibile a tutti, ogni giorno. Quando ci muoviamo, stiamo meglio. Ed è questo il tipo di fuga che tutti meritano”.

In tutto il mondo, ASICS incoraggia le persone a vivere un’#EverydayEscape e sperimentarne i benefici. Chi si prende una pausa di 15 minuti di movimento è invitato a condividere la propria esperienza e contribuire a raccogliere fondi per associazioni dedicate alla salute mentale a livello globale.

Il dott. Brendon Stubbs, esperto di esercizio fisico e salute mentale del King’s College London, ha commentato: “È incredibile vedere l’impatto che 15 minuti di movimento possono avere sul benessere mentale. La ricerca Everyday Escape dimostra che anche brevi pause di attività sono in grado di migliorare l’umore e ridurre lo stress in maniera più efficace di un wellness retreat. Tutti i partecipanti hanno dichiarato che continueranno a inserire queste pause di movimento nella propria routine e l’81% ha affermato di preferire questa pratica quotidiana rispetto a un nuovo retreat. Una settimana lontano da casa può dare una spinta temporanea, ma l’esercizio garantisce benefici a lungo termine”.

Gary Raucher, Head of Global Marketing di ASICS, ha aggiunto: “In ASICS crediamo che non serva andare lontano per staccare davvero. Per questo invitiamo tutti a prendersi un’Everyday Escape: una semplice pausa di movimento di 15 minuti che aiuta corpo e mente a raggiungere un luogo più felice. Da sempre sosteniamo il potere del movimento - anche il più piccolo - per aiutare le persone a stare meglio. È il motivo per cui siamo nati e per cui ci chiamiamo ASICS, acronimo di Anima Sana in Corpore Sano. Speriamo che in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale sempre più persone scelgano la propria Everyday Escape: perché quando muovi il corpo, muovi anche la mente”.

