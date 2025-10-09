Voglia di vacanze? 15 minuti di movimento migliorano l'umore più di una settimana benessere

Con livelli di stress in aumento, il turismo del benessere è in forte crescita - ma spesso implica lunghi voli, spese importanti e trattamenti che non sempre garantiscono risultati duraturi. In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, ASICS e la sua nuova ambasciatrice per il benessere, Natasha Rothwell, invitano il mondo a provare un’Everyday Escape: una semplice pausa di movimento di 15 minuti, si è dimostrata scientificamente capace di portare maggiore felicità e benefici più duraturi di una settimana in un retreat di wellness.



Secondo Euromonitor, la domanda globale di vacanze benessere è cresciuta del 33% nell’ultimo anno. Tuttavia, una nuova ricerca ASICS condotta tra persone che hanno recentemente partecipato a un wellness retreat rivela che gli italiani percorrono in media 1.780 km e spendono circa € 1.421 per questo tipo di vacanza. Eppure, i risultati non sono sempre all’altezza: quasi due terzi (62%) hanno dichiarato che l’esperienza non ha soddisfatto le aspettative, mentre sette su dieci (70%) hanno segnalato che i benefici ottenuti svanivano già al termine del soggiorno o poco dopo il rientro. Per alcuni, il retreat ha persino rappresentato una fonte aggiuntiva di stress: il 24% ha indicato i costi e il 21% la lunghezza dei viaggi come fattori critici.



Al contrario, la ricerca ASICS mette in luce il potere edificante del movimento sul benessere mentale, dimostrando che bastano solo 15 minuti e 9 secondi di attività per generare un miglioramento tangibile sull’umore. Nel nuovo studio Everyday Escape, supervisionato dal dott. Brendon Stubbs del King’s College London, i partecipanti che hanno introdotto una semplice pausa quotidiana di 15 minuti di movimento hanno riportato un incremento del 21% del proprio stato mentale complessivo rispetto al retreat. Il 71% ha dichiarato che il movimento quotidiano è stato più efficace nel ridurre lo stress, il 65% l’ha trovato più stimolante per l’umore e il 73% ha riportato benefici mentali più duraturi rispetto a quelli del proprio recente retreat.



Per ispirare sempre più persone a trovare il proprio “luogo felice” attraverso il movimento, ASICS ha scelto Natasha Rothwell - attrice, sceneggiatrice e sostenitrice del benessere - come Everyday Escape Concierge. Rothwell condividerà idee e suggerimenti per aiutare tutti a integrare piccoli ma significativi momenti di movimento nella vita quotidiana, rendendo il wellness accessibile a tutti.