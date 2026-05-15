Tutti in campo con Lego e Alex Del Piero: a Milano un'epserienza immersiva per costruire il sogno del calcio

Ospite d’onore: Alessandro Del Piero

Venerdì 15 maggio, il leggendario Alessandro Del Piero ha dato il via all’iniziativa. Simbolo di talento, fantasia e spirito di squadra, è stato protagonista di una conferenza stampa, ha incontrato i fan e ha celebrato insieme a LEGO Italia la voglia di giocare insieme, a calcio e con i mattoncini: “In Italia il calcio è da sempre emozione pura, è qualcosa che ti accompagna fin da bambino e che fa parte della nostra storia. Partecipare a un evento come questo insieme a LEGO Italia è speciale perché permette di rivivere quelle sensazioni attraverso il gioco e la creatività”.