Torna "Pokémon gioca e scambia": carte, videogiochi e tanti gadget

Un 2025 straordinario attende gli appassionati di Pokémon di tutta Italia! Dal 16 maggio a novembre, infatti, torna il tanto atteso evento Pokémon Gioca e Scambia, l’iniziativa di The Pokémon Company International in collaborazione con Gamevision e Nintendo che mira ad avvicinare le nuove generazioni al Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (GCC) e ai videogiochi Pokémon, con l’obiettivo di creare un’esperienza immersiva che promuova l’aggregazione e l’interazione amichevole tra i tanti partecipanti. Nelle gallerie dei centri commerciali più frequentati d’Italia, per i visitatori sarà possibile partecipare a esclusivi eventi nei quali incontrare la community per scambiare carte, affrontare entusiasmanti lotte del GCC e, novità di quest’anno, giocare su Nintendo Switch ai videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto e a Leggende Pokémon: Arceus, in quattro postazioni dedicate, con promoter pronti ad aiutare i partecipanti ad avventurarsi nell’esperienza videoludica Pokémon. Ci saranno anche articoli in omaggio e persino la possibilità di incontrare Pikachu in persona. Sarà un’occasione unica non solo per gli Allenatori di vecchia data, ma anche per quelli in erba, che grazie a questi appuntamenti potranno imparare a giocare al Gioco di Carte Collezionabili Pokémon con l’aiuto dei dimostratori presenti, potendo scoprire, allo stesso momento, avventure virtuali nelle regioni di Paldea e Hisui dei videogiochi.