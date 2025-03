Torna il Nolan Experience Tour: da fine marzo 12 tappe in tutta Italia

Come negli anni precedenti, anche l’edizione 2025 darà la possibilità agli appassionati di prendere parte ai test ride su strada o statici, provando i modelli X-804 RS UC, N120-1 messi a disposizione da Nolan: un’occasione unica per poter indossare il casco, scoprendone le caratteristiche nelle condizioni di utilizzo ideali, ovvero in sella alla propria due ruote. I partecipanti alle giornate di Experience avranno facoltà di aderire anche alle iniziative promozionali che i Rivenditori proporranno durante l’evento. L’iscrizione ai test ride avverrà tramite la registrazione con QR code o link presente nella locandina ufficiale dell’evento disponibile sui canali social @nolangroup e sui canali dei Rivenditori aderenti all’iniziativa. Coloro che non riusciranno ad iscriversi prima dell’evento, potranno chiedere direttamente in loco.