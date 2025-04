Tambù Games alla conquista di Play - Festival del Gioco

Non mancheranno esperienze di gioco dal fascino asiatico come Kabuki Tricks, perfetto per gli appassionati di giochi di prese. Grazie a partite rapide e alla possibilità di disputare più round in poco tempo, si adatta perfettamente alle serate in compagnia, sia con amici che in famiglia. Gli sfidanti assumono il ruolo di direttori di scena, impegnandosi a mettere in scena performance indimenticabili. La qualità di ogni esibizione dipende dal numero di carte conquistate, trasformando ogni turno in una nuova sfida avvincente. Non possono mancare i best seller che hanno fatto la fortuna di Tambù Games, a cominciare dal più ironico di tutti, Piccioni: qui l’obiettivo è proteggere casa propria dall’invasione di dispettosi volatili pronti a tutto. Segue il competitivo Whakaari: i giocatori devono sopravvivere all’eruzione di un vulcano saltando di piattaforma in piattaforma, evitando di finire nella lava. Un boardgame davvero frenetico, che richiede astuzia per tendere tranelli agli avversari e farli cadere nel vulcano, oltre alle abilità tattiche per sopravvivere all’eruzione… chi raggiunge il traguardo per primo vince!