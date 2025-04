TAG Heuer Formula 1, un mito che rivive

TAG Heuer e Formula 1 ancora insieme. Un binomio vincente da celebrare con un orologio speciale. La Maison svizzera di orologeria di lusso sinonimo di motorsport, è pronta a conquistare la pole position con il lancio di nove nuove referenze TAG Heuer Formula 1. Questa nuova collezione celebra un’icona degli anni Ottanta e rafforza ulteriormente il legame con l’orologeria ispirata alle corse. Con una cassa da 38 mm, finiture migliorate tra cui acciaio sabbiato e trattamento DLC, un design ergonomico ottimizzato, l’innovativo movimento Solargraph e una gamma di colori accattivante, TAG Heuer torna in pista con grinta. In quanto Official Timekeeper della Formula 1, non c’è momento migliore per riaccendere l’energia di questa leggendaria collezione.