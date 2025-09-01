Tag Heuer, a Milano una mostra fotografica in occasione del GP di Monza

Foto iconiche lungo via Monte Napoleone
© Ufficio Stampa
In occasione del Gran Premio d’Italia di Formula 1 che avrà luogo sul circuito di Monza il 7 settembre 2025, TAG Heuer, brand svizzero di orologi e cronografi sportivi di lusso appartenente al segmento Watch & Jewelry del Gruppo LVMH, che da quest’anno torna ad essere Official Timekeeper della Formula 1, animerà il distretto dello shopping di alta gamma milanese con una serie di attivazioni rivolte al pubblico, che hanno l’obiettivo di comunicare la legittimità e il legame unico e indissolubile del brand con questo sport.
© Ufficio Stampa
TIMING ITALY – THE TAG HEUER WAY - mostra fotografica - via Monte Napoleone 1 – 14 settembre
TAG Heuer allestirà lungo via Monte Napoleone una mostra fotografica costituita da 10 pannelli bifrontali – per un totale di 20 visual – dedicata al racconto di 50 anni di storia della Formula 1 in Italia e al suo legame con i personaggi che hanno lasciato un segno in questo sport, tra cui Ayrton Senna, Clay Regazzoni, Jo Siffert, le scuderie più iconiche tra cui Ferrari, McLaren e Red Bull Racing, con le storiche gare italiane come la Targa Florio, ma soprattutto al suo contributo fondamentale all’evoluzione professionistica del cronometraggio sui circuiti grazie anche alla presenza su pista del cronometrista TAG Heuer Jean Campiche. Un racconto fotografico con immagini inedite di eroi della Formula 1 e iconiche monoposto, testimoni del proprio tempo.
TAG Heuer HUB – Piazza San Babila (Corso Venezia, 2) 4 – 7 settembre
Un vero e proprio HUB aperto al pubblico sarà allestito dal 4 al 7 settembre presso lo Spazio San Babila in Piazza San Babila. I due piani dello spazio saranno allestiti con la monoposto Red Bull Racing, team di cui TAG Heuer è partner in Formula 1, del pilota campione del mondo Max Verstappen al piano terra, visibile attraverso la vetrina esterna. Il piano superiore invece ospiterà un’esposizione di orologi e cimeli storici TAG Heuer associati a momenti e personaggi storici della Formula 1.
Presso questo spazio ci sarà la possibilità di assistere alla proiezione live del Gran Premio di Monza la domenica.
TAG Heuer BOX – via Monte Napoleone 4 – 7 settembre
Nei pressi della boutique TAG Heuer di via Monte Napoleone 25, verrà creato uno spazio dedicato al gaming e all’intrattenimento interattivo aperto al pubblico, TAG Heuer BOX, che ospiterà un simulatore di guida e un Batak, un sistema di allenamento presente nella preparazione dei piloti di Formula 1, inteso a stimolare i riflessi.
Chi visiterà il TAG Heuer BOX potrà quindi provare ad allenarsi proprio come un pilota di Formula 1.
Commenti (0)