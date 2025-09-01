Tag Heuer, a Milano una mostra fotografica in occasione del GP di Monza

TAG Heuer HUB – Piazza San Babila (Corso Venezia, 2) 4 – 7 settembre

Un vero e proprio HUB aperto al pubblico sarà allestito dal 4 al 7 settembre presso lo Spazio San Babila in Piazza San Babila. I due piani dello spazio saranno allestiti con la monoposto Red Bull Racing, team di cui TAG Heuer è partner in Formula 1, del pilota campione del mondo Max Verstappen al piano terra, visibile attraverso la vetrina esterna. Il piano superiore invece ospiterà un’esposizione di orologi e cimeli storici TAG Heuer associati a momenti e personaggi storici della Formula 1.