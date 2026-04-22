Super Mario Bros. Wonder moltiplica la meraviglia con la versione per Nintendo Switch 2
L'ultima avventura 2D di Mario presenta tantissime novità, grafiche e non solo, e il contenuto scaricabile Tutti al Parco Bellabel
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Con lo spegnimento della sua 40° candelina e l’arrivo nelle sale di Super Mario Galaxy – Il Film, l’idraulico baffuto di Nintendo è ancora oggi uno dei protagonisti della storia dei videogiochi. Per celebrare questi eventi, Mario è pronto a fare ritorno in grande stile, su Nintendo Switch 2, con Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Tutti al Parco Bellabel: una versione aggiornata e arricchita della versione per Nintendo Switch di Super Mario Bros. Wonder. Approda così sulla nuova console di Nintendo anche l’ultima avventura 2D di Mario che ha riproposto la classica formula a scorrimento, migliorata da tantissime novità che hanno confermato la capacità della serie di continuare a innovarsi anche a distanza di quattro decenni.
Uscito nel 2023, in Super Mario Bros. Wonder, nel tentativo di salvare il Regno dei Fiori dall’assedio di Bowser, si avrà la possibilità di esplorare un mondo ricco di sorprese e colpi di scena interagendo in ogni livello con i fiori meraviglia. Raccogliere questo fiore speciale, stravolgerà il mondo di gioco, offrendo un punto di vista del tutto inedito sulla serie videoludica più nota di sempre. Inoltre, sarà possibile fare affidamento su nuovi potenziamenti che arricchiranno ulteriormente il già innovativo gameplay di Mario, che, con un cast di 12 differenti personaggi giocabili, potrà trasformarsi in elefante, scavare nel terreno con il fungo trivella, soffiare potenti bolle con il fiore bolla. Inoltre, tutti i personaggi potranno sfruttare tantissime abilità mai viste prima, integrate nel nuovo sistema di equipaggiamento delle spille: una speciale impostazione che permetterà di personalizzare l’esperienza di gioco in base alle preferenze e alle specifiche necessità dei singoli livelli. Infine, per godersi al massimo le molte sorprese di Super Mario Bros. Wonder, il divertimento potrà essere condiviso anche con amici, parenti e appassionati da tutto il mondo, sia online sia in locale, da 2 a 4 giocatori.
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Con l’arrivo della Nintendo Switch 2 Edition di Super Mario Bros. Wonder, oltre a un miglioramento grafico e tecnico, sono previste alcune novità di contenuto, prima fra tutte l’arrivo nel Regno dei Fiori di Rosalinda, la dolce guardiana delle stelle. Dotata delle stesse abilità di Mario e dei suoi amici, potrà essere selezionata per avventurarsi nel mondo di meraviglie e usare i potenziamenti per trasformarsi. In arrivo anche i Bowserotti, 7 pestiferi piccoletti sparsi per tutto il Regno dei Fiori e pronti a regalare, se stanati, battaglie sorprendenti. Per affrontare queste e tante altre sfide con stile, inoltre, è in arrivo un nuovo potenziamento conferito dal Super vaso da fiori, che permetterà di lanciare fiori rotanti verso l’alto per colpire i nemici o di restare in aria più a lungo durante il salto. Inoltre, per una maggiore personalizzazione dell’esperienza di gioco, sarà possibile equipaggiare spille doppie, combinando gli effetti di due spille in una per adattare, semplificare o aumentare la sfida della propria avventura. Per rendere il divertimento ancora più alla portata di tutti, inoltre, è stato introdotto uno Sfavillotto aiutante, che potrà essere selezionato quando si gioca in 2 o più persone per supportare i propri amici svolazzando per i livelli, sconfiggendo i nemici e raccogliendo monete, anche sfruttando i controlli stile mouse dei Joy-Con 2. Infine, per esplorare il Regno dei Fiori senza pressioni, è ora possibile attivare o disattivare, in qualsiasi momento, una Modalità assistita per diventare invulnerabili ai danni e alle cadute.
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Agli aggiornamenti della Nintendo Switch 2 Edition, si aggiungono le novità incluse in Tutti al Parco Bellabel, il contenuto scaricabile che permetterà di esplorare una nuova Area delle attrazioni ricca di divertimento. Questa si dividerà in 3 differenti piazze con nuove modalità per più giocatori: la Piazza multiplayer locale, dove fino a 4 giocatori possono divertirsi insieme sulla stessa console con 17 attrazioni cooperative e competitive tra cui scegliere, anche tramite GameShare; la Piazza stanze, per giocare con gli amici in wireless locale oppure online su sei diverse attrazioni, in cui fino a 12 giocatori possono giocare insieme oppure sfidarsi per il primo posto; e infine la Piazza tour, dove sarà necessario affrontare una serie di attrazioni consecutive giocando da soli o in compagnia per ottenere più vittorie possibili o, ancora, collaborando per completare le attrazioni. Nel Parco Bellabel sarà presente anche un Campo Base in cui frequentare la scuola di addestramento della Truppa Toad, dove fino a 4 giocatori possono affrontare sfide di ogni tipo su percorsi tratti dai 74 livelli dall'avventura principale per ottenere distintivi e aumentare il grado nella truppa.
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Per chi è già in possesso della versione base del gioco per Nintendo Switch, l’upgrade potrà essere acquistato singolarmente in digitale, sia su Nintendo eShop, sia su My Nintendo Store. Sulle stesse piattaforme è disponibile una versione completa che include anche il gioco base e, su My Nintendo Store, sarà possibile acquistare anche una versione fisica e 3 nuovi amiibo: Mario elefante, Poplin e Principe Florian e Capitan Toad e fiore parlante. Questi e gli altri amiibo compatibili, permetteranno di cambiare aspetto alle decorazioni del Parco Bellabel e di trasformare il proprio personaggio nei livelli di gioco.