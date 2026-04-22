Super Mario Bros. Wonder moltiplica la meraviglia con la versione per Nintendo Switch 2

Con l’arrivo della Nintendo Switch 2 Edition di Super Mario Bros. Wonder, oltre a un miglioramento grafico e tecnico, sono previste alcune novità di contenuto, prima fra tutte l’arrivo nel Regno dei Fiori di Rosalinda, la dolce guardiana delle stelle. Dotata delle stesse abilità di Mario e dei suoi amici, potrà essere selezionata per avventurarsi nel mondo di meraviglie e usare i potenziamenti per trasformarsi. In arrivo anche i Bowserotti, 7 pestiferi piccoletti sparsi per tutto il Regno dei Fiori e pronti a regalare, se stanati, battaglie sorprendenti. Per affrontare queste e tante altre sfide con stile, inoltre, è in arrivo un nuovo potenziamento conferito dal Super vaso da fiori, che permetterà di lanciare fiori rotanti verso l’alto per colpire i nemici o di restare in aria più a lungo durante il salto. Inoltre, per una maggiore personalizzazione dell’esperienza di gioco, sarà possibile equipaggiare spille doppie, combinando gli effetti di due spille in una per adattare, semplificare o aumentare la sfida della propria avventura. Per rendere il divertimento ancora più alla portata di tutti, inoltre, è stato introdotto uno Sfavillotto aiutante, che potrà essere selezionato quando si gioca in 2 o più persone per supportare i propri amici svolazzando per i livelli, sconfiggendo i nemici e raccogliendo monete, anche sfruttando i controlli stile mouse dei Joy-Con 2. Infine, per esplorare il Regno dei Fiori senza pressioni, è ora possibile attivare o disattivare, in qualsiasi momento, una Modalità assistita per diventare invulnerabili ai danni e alle cadute.