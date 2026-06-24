Strada e cross-country: SIDI presenta due nuovi modelli in collaborazione con Sartoria Ciclistica

Progettate per massimizzare performance e comfort, le nuove calzature fondono l'eleganza della tradizione lariana con la visione e le tecnologie più avanzate di SIDI, pensate per supportare atleti, sportivi e appassionati dalle strade asfaltate ai sentieri sterrati. Ogni componente infatti è strutturato per offrire una calzata precisa e personalizzabile un allineamento perfetto, garantendo prestazioni d'eccellenza in ogni condizione di sforzo.