Strada e cross-country: SIDI presenta due nuovi modelli in collaborazione con Sartoria Ciclistica

SIDI e Sartoria Ciclistica annunciano con entusiasmo il rinnovo della loro partnership strategica, una collaborazione che celebra l'incontro tra l'avanguardia tecnologica del brand veneto e la cultura ciclistica autentica nata sulle sponde del Lago di Como. Questo legame, fondato su una visione condivisa del ciclismo come stile di vita, evolve oggi con il lancio dei modelli Laghèe Sprinter 2 e Coffee Grinder 2, evoluzioni tecniche dei prodotti che hanno segnato l'inizio di questo percorso comune.
Progettate per massimizzare performance e comfort, le nuove calzature fondono l'eleganza della tradizione lariana con la visione e le tecnologie più avanzate di SIDI, pensate per supportare atleti, sportivi e appassionati dalle strade asfaltate ai sentieri sterrati. Ogni componente infatti è strutturato per offrire una calzata precisa e personalizzabile un allineamento perfetto, garantendo prestazioni d'eccellenza in ogni condizione di sforzo.
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Laghèe Sprinter 2: l'eleganza della velocità
Laghèe Sprinter 2 assicura massime prestazioni su strada, unendo tecnologie racing all’avanguardia ad un’estetica raffinata. La tomaia in Micro Matryx e Kevlar, progettata con zone a densità variabile, garantisce ventilazione e sostegno mirato, mentre la suola R2FC interamente in carbonio con indice di rigidità 11 assicura una trasmissione di potenza decisa ed efficiente, rendendola la scelta ideale per chi ama spingere sui pedali ma senza rinunciare al piacere estetico del percorso.
Scheda tecnica
Tomaia: Micro Matryx & Kevlar, leggera, traspirante e resistente, dotata di supporto zonale.
Chiusura: doppio rotore in alluminio NUUN 001C per una calzata precisa e aerodinamica.
Sistema di Calzata: avvolgimento Firmor X, e collo del piede flottante per un supporto uniforme dell'arco plantare.
Tallone: contrafforte regolabile manualmente, personalizzabile e rimovibile.
Suola: R2FC full carbon con Nexus Bridge – indice di rigidità 11.
Parti Sostituibili: tacchetti tallone e rotori.
Prezzo consigliato al pubblico: €429,00
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Coffee Grinder 2: stile e grip senza limiti
Sviluppata per l'XC e il fuoristrada, la Coffee Grinder 2 incarna la filosofia del ciclismo vissuto in compagnia, tra i sentieri sterrati e il piacere di un espresso a fine uscita. La tomaia in tessuto Ripstop con rinforzi in gomma offre resistenza agli strappi, mentre la struttura garantisce leggerezza e adattabilità, come una seconda pelle. Il sistema interno Firmor X garantisce stabilità anche sui terreni più insidiosi, e combinato al regolatore sul tallone stabilizza il piede assicurando una calzata sicura e uniforme di lunga durata.
Scheda tecnica
Tomaia: tessuto Ripstop con rinforzi in gomma protettiva e resistente agli strappi.
Chiusura: doppi rotori NUUN 001C in alluminio per un controllo sicuro della calzata.
Comfort: linguetta UNUM Ergo anatomica per ridurre la pressione sul collo del piede.
Sistema di Calzata: supporto interno Firmor X e talloniera regolabile senza attrezzi.
Suola: X2FC full carbon con tasselli in gomma, indice di rigidità 11 ottimizzata per grip e assorbimento impatti.
Personalizzazione: regolazione indipendente delle tacchette per un allineamento perfetto.
Prezzo consigliato al pubblico: €429,00
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