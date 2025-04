Solo per veri gamer: POCO F7 Pro in bundle con Razer Kishi V2 Pro

POCO ha stretto una partnership con Razer per offrire esperienze di gioco migliorate. In seguito al lancio di POCO F7 Series, i due brand hanno confezionato un'offerta esclusiva per tutti gli appassionati di gaming: F7 Pro sarà disponibile in bundle scontato con Razer Kishi V2 Pro. Il controller di gioco mobile va a completare la nuova serie POCO F7, trasformandola in una console portatile a tutti gli effetti, offrendo possibilità di gameplay eccezionali e un comfort ottimizzato in movimento.