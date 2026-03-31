Serodoli&Friends: scialpinismo tra amici a Madonna di Campiglio

© Camilla Pizzini
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La località trentina punta forte sulla pratica della disciplina più rispettosa dell'ambiente alpino invernale (e primaverile)
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Sabato 4 aprile entra in scena a Madonna di Campiglio, “Serodoli&Friends”, il ritrovo per gli appassionati dello sci in salita che raggiungeranno l’area di Serodoli con la possibilità di scegliere fra tre itinerari di diversa difficoltà e affidandosi all’accompagnamento delle Guide Alpine. Giunto alla terza edizione, il meeting scialpinistico è un invito a scoprire il lato più naturale della montagna bianca, mettendo in evidenza elementi quali l’immersione nella natura e il silenzio degli spazi innevati. I tre gli itinerari proposti permettono di raggiungere tre mete diverse: Baita Serodoli (metri 2380 slm), la casina ristrutturata nel 2024 e diventata punto di appoggio per gli escursionisti e le attività del Soccorso Alpino-Stazione di Madonna di Campiglio, Cima Serodoli (2707 mslm) oppure Passo Ritorto (2277 mslm). L'evento “Serodoli & Friends” prevede un numero limitato di partecipanti: un segno di attenzione verso l’ambiente che l’iniziativa intende valorizzare insieme all’esperienza dell’incontro e dello stare insieme.
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Occasione per condividere i significati del frequentare la montagna, la proposta di sabato 4 aprile è organizzata da Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio (ApT) nell’ambito di un percorso di valorizzazione del prodotto turistico “scialpinismo” iniziato da tempo. “ApT - afferma il presidente Tullio Serafini - crede nello sci alpinismo e nella sua valorizzazione come dimostrano, tra le varie iniziative supportate, i percorsi serali Ski alp track by night, percorribili in sicurezza nelle serate dedicate (martedì e giovedì verso il rifugio Graffer, sabato in direzione del rifugio Viviani Pradalago, dalle 18.30 alle 22.00) e i venti percorsi per lo sci con le pelli e le ciaspole costantemente manutentati”.
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La giornata si concluderà con il rientro al Rifugio Lago di Nambino dove si terranno il pranzo e il momento conviviale, un’occasione per scambiarsi racconti e avventure alpine tra persone che condividono la stessa passione. Si ringraziano il Comune di Pinzolo e il Comitato organizzatore 3Tre per la collaborazione.
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NOTE STORICHE
Il lago di Serodoli appartiene alla memoria storica del territorio per l’incidente che avvenne nell’ottobre 1954: lo sversamento del lago che investì il sottostante Lago di Nambino, fortunatamente senza provocare né morti né feriti. La casina Serodoli risale agli anni Cinquanta, quando fu costruita su iniziativa della Sism (Società idroelettrica Sarca e Molveno) durante i lavori che portarono alla costruzione di un imponente sistema di dighe e canali per lo sfruttamento idroelettrico. Dopo un lungo e complesso percorso iniziato nel 2020, dovuto al fatto che la costruzione era classificata come incongrua all’interno del Parco Naturale Adamello Brenta, la Casina (diventata nel corso degli anni fatiscente), è entrata nelle disponibilità del Comune di Pinzolo che ha potuto procedere alla sistemazione sollecitata dalla comunità locale. Preciso l’obiettivo della ristrutturazione: far diventare (e quindi considerare e valorizzare) Casina Serodoli un presidio del territorio.
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IL PROGRAMMA
ore 07.00: ritrovo in località Piana di Nambino, parcheggio auto, accredito, controllo materiale e dotazioni, formazione dei gruppi
ore 07.30: partenza dei partecipanti per i tre diversi itinerari, accompagnati dalle Guide alpine
ore 13.30: pranzo presso il rifugio Lago Nambino, momento conviviale
ore 15.00:rientro alla Piana di Nambino e congedo dei partecipanti
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GLI ITINERARI
Tracciato 1 (dislivello positivo mt 1100): Malga Nambino mt 1634 - Lago Nambino mt 1770 - Busa dei Spin mt 1910 - Lago Nero mt 2230 - Lago Serodoli - Baita Serodoli mt 2380
Tracciato 2 (dislivello positivo mt 1100): Malga Nambino mt 1634 - Lago Nambino mt 1770 - Busa dei Spin mt 1910 - Lago Lambin mt 2348 - Cima Serodoli mt 2707
Tracciato 3 (dislivello positivo mt 643): Malga Nambino mt 1634 - Lago Nambino mt 1770 - Busa dei Spin mt 1910 - Passo Ritorto mt 2.277
In fase di prenotazione si chiede gentilmente di indicare l'itinerario al quale si desidera partecipare. Gli organizzatori si riservano la facoltà di apportare modifiche ai percorsi in funzione delle condizioni meteorologiche e di innevamento.
ISCRIZIONI
A pagamento (80 euro) e con posti limitati: https://bit.ly/4uX0gCu.