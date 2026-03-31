Serodoli&Friends: scialpinismo tra amici a Madonna di Campiglio

Il lago di Serodoli appartiene alla memoria storica del territorio per l’incidente che avvenne nell’ottobre 1954: lo sversamento del lago che investì il sottostante Lago di Nambino, fortunatamente senza provocare né morti né feriti. La casina Serodoli risale agli anni Cinquanta, quando fu costruita su iniziativa della Sism (Società idroelettrica Sarca e Molveno) durante i lavori che portarono alla costruzione di un imponente sistema di dighe e canali per lo sfruttamento idroelettrico. Dopo un lungo e complesso percorso iniziato nel 2020, dovuto al fatto che la costruzione era classificata come incongrua all’interno del Parco Naturale Adamello Brenta, la Casina (diventata nel corso degli anni fatiscente), è entrata nelle disponibilità del Comune di Pinzolo che ha potuto procedere alla sistemazione sollecitata dalla comunità locale. Preciso l’obiettivo della ristrutturazione: far diventare (e quindi considerare e valorizzare) Casina Serodoli un presidio del territorio.