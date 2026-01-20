Scotty James e K-Way, una limited edition per il campione olimpico

Per la stagione invernale 25/26 prende vita la capsule K-Way | Scotty James, una limited edition co-sviluppata insieme all’atleta, che ha messo a disposizione feedback, un profondo know-how tecnico e un’esperienza sul campo che ha definito ogni dettaglio della collezione. La capsule comprende giacca, pantalone, vest e scaldacollo interamente in nero, ed è sviluppata all’interno della label L’Action, la linea dedicata alle discipline sportive e che incarna l’anima più performante di K-Way®. La collaborazione con Scotty traduce le esigenze degli snowboardisti in capi dalle prestazioni elevate: il completo utilizza un tessuto impermeabile che resiste fino a 20.000 mm di colonna d’acqua, combinato a un’alta traspirabilità (20.000 g/24h) per accompagnare l’atleta nelle condizioni più variabili. Le cuciture sono termonastrate, la giacca è protetta da trattamento DWR che la rende resistente a cadute, sfregamenti e utilizzi intensivi, e le tasche interne ed esterne risultano ideali per gestire skipass, oggetti personali e attrezzatura sportiva. Il cappuccio con visiera migliora la visibilità anche in pipe, mentre il pantalone è costruito per assecondare in modo confortevole la performance: vita regolabile, passanti, anello porta-guanti, tasche anteriori e posteriori con zip e un fitting oversize che garantisce comfort nei trick e comodità nelle discese. La capsule verrà indossata per la prima volta da Scotty in occasione dei FIS World Cup China, che avranno luogo dall’8 al 14 dicembre.