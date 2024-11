Scendete in campo a Hogwarts con Harry Potter: Campioni di Quidditch

Ma come si gioca a Quidditch? Abbiamo provato a capirlo anche noi in questa nostra recensione proprio su Nintendo Switch. Nello sport più famoso del mondo dei maghi si affrontano due squadre composte da 7 giocatori ciascuna, anche se in questa versione "virtuale" sono solo 6. Inizialmente si creano i componenti del proprio team e si parte dalla Coppa della Tana dei Weasley, che fa un po' da tutorial. Indispensabile per chi è a digiuno di questa disciplina. Entrando nel dettaglio dello sport, sono previsti tre Cacciatori per squadra, che hanno il compito di andare a caccia del pallone del Quidditch, la Pluffa, con l'obiettivo di segnare lanciandolo in uno dei tre anelli protetti dal Portiere. I Battitori (che dovrebbero essere una coppia, ma nel videogioco sono da soli) sono in possesso di sfere di ferro, i Bolidi, con cui colpire gli avversari e magari farli anche cadere dalle loro scope volanti, oltre a difendere i propri compagni. Infine, ci sono i Cercatori, ruolo reso celebre dal fatto di essere stato interpretato da Harry Potter, che vanno a caccia del Boccino d'Oro, una piccolissima e velocissima sfera dorata volante che compare un paio di volte a partita. Catturarla vi regalerà 30 punti, ma non la vittoria del match: per poter trionfare dovrete arrivare a 100 punti oppure trovarvi in vantaggio allo scadere dei 7 minuti regolamentari di gioco. In caso di parità, si andrà avanti finché una delle due formazioni non andrà a segno.