Ressentia lancia con adidas "Circle of Nations": le sculture negli store di Milano e Roma

Il lancio di una nuova maglia è sempre speciale. adidas, per svelare le maglie away delle nazionali impegnate al prossimo Mondiale (si spera anche l'Italia), ha scelto Ressentia. La start up che cristallizza maglie e crea delle vere e proprie sculture ha creato delle installazioni dedicate negli store di Milano e Roma. Arte e design per "Circle of Nations": un'esposizione che proseguirà per circa un mese, fino a fine aprile. Sei sculture realizzate a mano a partire dalle maglie ufficiali Away delle nazionali di Italia, Argentina, Spagna, Germania, Giappone e Messico, trasformate in vere e proprie opere di design. L’iniziativa porta negli spazi adidas un’esperienza fisica e immersiva in cui espressione e identità multiculturale diventano elementi tridimensionali tangibili sin dall’ingresso degli store. Ressentia, di Riccardo Colombo e Cady Gueye, interpreta questa visione cristallizzando il movimento delle maglie in un istante di energia: il gesto sportivo prende forma, lo sport diventa scultura e la creatività si trasforma in esperienza.