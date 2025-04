Red Bull trasforma la metro M5 di Milano in un’esperienza di movimento urbano

Un vero e proprio “warm-up urbano” che accompagna il passaggio quotidiano con energia. Sulle banchine, una serie di visual incoraggerà ulteriormente il movimento, proponendo mini-esercizi da fare in attesa del treno, come rotazioni delle spalle, esercizi per le gambe o semplici allungamenti. L’obiettivo: dimostrare che ogni momento è buono per muoversi. Un intero treno della metro lilla sarà inoltre decorato con contenuti esperienziali e messaggi ispirazionali. Offrirà ai viaggiatori un’esperienza immersiva anche in movimento.