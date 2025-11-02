Red Bull Tetris elegge il suo campione italiano: è il giovanissimo Federico Zhou

La combattutissima Finale Nazionale, presentata con entusiasmo dai creator Lollo Lacustre, streamer e content creator tra i più seguiti del momento, e Poly Quiz Show, ha appassionato migliaia di spettatori che, nel corso della giornata, hanno potuto ammirare la sfida conclusiva da un suggestivo maxi arcade presente nell’area Red Bull Energy Zone, presso Lucca Hostels & Rooms San Frediano in Via della Cavallerizza, 12. “Essere stato parte di un evento come Red Bull Tetris è stata un’emozione enorme e presentare una finale nazionale è qualcosa che non avrei mai immaginato. Vedere i giocatori così gasati e vivere l’energia dei diversi match è stato davvero emozionante, così come l’espressione del vincitore quando ha realizzato di dover rappresentare l’Italia alla Finale Mondiale a Dubai”, ha commentato Lollo Lacustre dopo l’evento.



Dopo le intense qualifiche online e la leaderboard esclusiva di Lucca Comics & Games, che ha assegnato l’ultimo posto disponibile per accedere alle fasi finali, Federico si è imposto come il primo campione italiano di Red Bull Tetris®, regalando, insieme a tutti gli altri partecipanti, emozionanti colpi di scena e impressionanti abilità in gioco. “Sono emozionatissimo di aver vinto questo torneo, mi sono allenato molto per questo momento e sono contento che gli sforzi siano stati ripagati", ha dichiarato il vincitore, aggiungendo che “il gioco è completamente cambiato rispetto alla versione classica, rendendo indispensabili velocità, precisione e soprattutto memoria. Non mi sarei mai aspettato un evento così grande in Italia e spero che l’iniziativa di Red Bull Tetris permetta ad altre persone di avvicinarsi a quello che è il mio videogioco preferito”.