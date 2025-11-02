Red Bull Tetris elegge il suo campione italiano: è il giovanissimo Federico Zhou

La Finale Nazionale ha premiato il 20enne padovano, ora chiamato a rappresentare il nostro Paese alle Finali Mondiali di Dubai
© Ufficio Stampa
Nel corso di Lucca Comics & Games, il festival tra i più grandi d’Europa che ogni anno celebra la cultura pop in tutte le sue forme, si sono tenute le battute finali di Red Bull Tetris, che ha decretato il Campione Nazionale di tetramini. Ad aggiudicarsi il titolo è stato Federico Zhou, ventenne di Padova, che potrà accedere alla Finale Mondiale, in programma dall’11 al 13 dicembre a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. In questo contesto unico, l’ultima partita si svolgerà sotto il cielo del deserto, dove più di 2000 droni daranno vita al primo game ufficiale di Red Bull Tetris® giocato dal vivo, proiettato all’interno dell’iconica Cornice di Dubai.
La combattutissima Finale Nazionale, presentata con entusiasmo dai creator Lollo Lacustre, streamer e content creator tra i più seguiti del momento, e Poly Quiz Show, ha appassionato migliaia di spettatori che, nel corso della giornata, hanno potuto ammirare la sfida conclusiva da un suggestivo maxi arcade presente nell’area Red Bull Energy Zone, presso Lucca Hostels & Rooms San Frediano in Via della Cavallerizza, 12. “Essere stato parte di un evento come Red Bull Tetris è stata un’emozione enorme e presentare una finale nazionale è qualcosa che non avrei mai immaginato. Vedere i giocatori così gasati e vivere l’energia dei diversi match è stato davvero emozionante, così come l’espressione del vincitore quando ha realizzato di dover rappresentare l’Italia alla Finale Mondiale a Dubai”, ha commentato Lollo Lacustre dopo l’evento.
Dopo le intense qualifiche online e la leaderboard esclusiva di Lucca Comics & Games, che ha assegnato l’ultimo posto disponibile per accedere alle fasi finali, Federico si è imposto come il primo campione italiano di Red Bull Tetris®, regalando, insieme a tutti gli altri partecipanti, emozionanti colpi di scena e impressionanti abilità in gioco. “Sono emozionatissimo di aver vinto questo torneo, mi sono allenato molto per questo momento e sono contento che gli sforzi siano stati ripagati", ha dichiarato il vincitore, aggiungendo che “il gioco è completamente cambiato rispetto alla versione classica, rendendo indispensabili velocità, precisione e soprattutto memoria. Non mi sarei mai aspettato un evento così grande in Italia e spero che l’iniziativa di Red Bull Tetris permetta ad altre persone di avvicinarsi a quello che è il mio videogioco preferito”.
Con oltre 520 milioni di copie vendute, Tetris è un videogioco leggendario amato e riconosciuto da milioni di persone in tutto il mondo da oltre 40 anni. Con l’intenzione di portare l’esperienza classica su nuove dimensioni, Red Bull Tetris introduce power-up speciali, il Golden Tetramino e round rapidi a tempo. Con meccaniche dinamiche, tra cui inversioni di gravità e potenziamenti di velocità, ogni partita promette un’esperienza sempre nuova.
Questo evento senza precedenti si è svolto all’interno dell’area Red Bull Energy Zone, che ha conquistato migliaia di visitatori durante tutti i giorni del festival con attività uniche e immersive, tra cui la zona make-up per cosplayer, un’escape room interattiva controllata dall’IA e un’arcade room ricca di cabinati vintage. Inoltre, in perfetta sintonia con la portata dell’evento competitivo nazionale ospitato, il percorso Tetris Forever di Digital Eclipse ha offerto ai partecipanti un viaggio nella storia dell’iconico puzzle game, celebrando la sua eredità culturale e il suo impatto senza tempo. Infine, la presenza di partner come Ford e SEGA, insieme allo shop ufficiale dedicato al mondo Tetris, Red Bull e Plaion Replai, hanno completato un’esperienza senza precedenti per tutti i visitatori. Anche Fastweb ha partecipato all’iniziativa: “Essere presenti con Red Bull a Lucca Comics & Games ci consente di rafforzare il legame con le nuove generazioni anche attraverso il mondo del gaming, un settore che coniuga innovazione, creatività e tecnologia. Fastweb conferma così il proprio impegno nel promuovere esperienze uniche e coinvolgenti, capaci di anticipare le tendenze e rispondere alle esigenze dei giovani”, le parole di Michele Sarzana, Head of Brand and Media di Fastweb + Vodafone.