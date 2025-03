Red Bull lancia la challenge "Zero scuse" con i suoi ambassador

Red Bull dà il via al 2025 con il lancio della nuova Red Bull Zero. Con zero calorie, zero zuccheri e un gusto unico, Red Bull Zero amplia l’offerta di Red Bull Energy Drink, offrendo una variante senza zucchero, diversa da Red Bull Sugarfree. Red Bull Zero si apre rivelando una gradevole acidità con note di tutti frutti, combinate con il sapore di ananas e vaniglia, e offrendo un vibrante equilibrio tra dolce e aspro. Red Bull Zero offre le stesse aaali di Red Bull Energy Drink, ma con zero zuccheri, ed è perfetta per supportare una sessione di studio, la trasferta mattutina, una lunga giornata di lavoro, un allenamento serale o una notte con gli amici.



In linea con l’impegno culturale crescente di invitare la popolazione a uno stile di vita più attivo, Red Bull integrerà il lancio di questo prodotto con un’attività di marketing che - con il claim ZERO SCUSE - incentivi i consumatori a “mettersi in movimento”: https://www.redbull.com/zeroscuse