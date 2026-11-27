Basti pensare che la verniciatura di un'auto rivela imperfezioni visibili se effettuata in un'officina economica di fortuna anziché in un centro specializzato; se si acquista una maglia da football in un negozio specializzato ha una qualità superiore che se la si compra in un negozio di seconda mano (perché usata); se si effettua una rapina, tornando a casa e accendendo la tv si può vedere un servizio del tg che parla proprio della "nostro" crimine; sugli schermi dei bar può passare una partita Nba ricostruita interamente, e non la solita azione ripetuta all'infinito come si vede solitamente; sparsi per la mappa ci sono videogiochi completi - stiamo parlando di campagne da 3-4 ore - che è possibile giocare; che tra le stazioni radio (sono state stimate circa 40 ore di musica) passa anche una canzone di Ron! Ogni cosa attorno a noi è viva, ogni NPC ha storie e reazioni diverse, ci sono oltre 170 specie animali, il ciclo giorno-notte è più realistico che mai così come il meteo, la densità di veicoli e persone è coerente con la tipologia di ambientazione. La longevità di GTA 6 raggiungerà livelli mai visti prima per merito di una mappa enorme, certo, ma soprattutto sono le infinità possibilità di interazione con ciò che ci circonda che fa quasi diventare secondaria la campagna single-player. Peccato per l'impossibilità di acquistare proprietà commerciali o la mancanza di alcuni passatempi sportivi come il tennis, ma siamo sicuri che col tempo tra patch, apertura dell'online e DLC queste lacune, forse persino volute, saranno colmate.