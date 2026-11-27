Recensione GTA 6: il capolavoro che ancora una volta ha riscritto la storia
Abbiamo provato GTA 6 su PlayStation 5: trama, gameplay, realismo maniacale a Vice City, pro e contro dei 30 fps. Scopri tutti i dettagli nella nostra recensionedi Stefano Fiore
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Nel mondo dello sport ci sono eventi che fermano il traffico e svuotano le strade, e nei videogiochi Grand Thieft Auto 6 (o, meglio, GTA 6) ha prodotto esattamente lo stesso effetto.
Disponibile dal 19 novembre 2026 su PlayStation 5 (dove l'abbiamo provato)/5 Pro e Xbox Series X/S dopo un'attesa lunga tredici anni, il nuovo capitolo delle celebre saga firmata Rockstar ha infranto ogni primato commerciale ancor prima del fischio d'inizio, superando i trentadue milioni di copie vendute e sfiorando i 3,5 miliardi di euro di incasso già al termine della prima giornata. Su console ha persino scalzato titoli storici dalle vette dei giocatori attivi contemporaneamente, pur presentandosi al via con la sola campagna per giocatore singolo, visto che le modalità multigiocatore online e la versione per computer sono rimandate al 2027.
Un entusiasmo travolgente accompagnato che, come poche volte accade, ha messo d'accordo praticamente tutta la critica segnando valutazioni che sfiorano la perfezione. Valutazioni che, mettiamo le mani avanti, confermiamo al 100%.
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Di cosa parla GTA 6?
La trama mette al centro della scena una coppia di fuorilegge in fuga, Jason e Lucia (a proposito: per la prima volta nella saga, c'è una protagonista femminile), trascinati in una spirale criminale dopo un colpo apparentemente semplice finito male. Lo scenario è lo stato fittizio di Leonida, ispirato alla Florida, con le luci al neon e le spiagge della celebre Vice City a fare da palcoscenico. La forza narrativa di questa esperienza sta nell'equilibrio tra la spettacolarità di un film d'azione e l'intimità di una storia d'amore autentica, anche se non manca la consueta satira sulla società moderna, sulle disuguaglianze economiche e sull'ossessione per i social media.
Il mondo più vicino alla realtà possibile
Se la storia guida il giocatore attraverso una campagna principale che può richiedere tra le ottanta e le centocinquanta ore (a seconda delle side quest) per essere sviscerata, è la libertà fuori dagli schemi a lasciare a bocca aperta. L'ambientazione raggiunge un livello di dettaglio maniacale che rasenta la simulazione di vita reale, e serviranno anni per sviscerare ogni angolo nascosto, ogni easter egg, ogni tesoro che gli sviluppatori si sono divertiti a inserire in questi 13 anni (anche se, di fatto, il vero lavoro è partito nel 2020, dopo l'uscita di Red Dead Redemption 2, dal quale Rockstar ha preso a piene mani soprattutto sotto il profilo dell'aggiunta di parametri di simulazione legati alla vita quotidiana, di cui parleremo dopo).
Basti pensare che la verniciatura di un'auto rivela imperfezioni visibili se effettuata in un'officina economica di fortuna anziché in un centro specializzato; se si acquista una maglia da football in un negozio specializzato ha una qualità superiore che se la si compra in un negozio di seconda mano (perché usata); se si effettua una rapina, tornando a casa e accendendo la tv si può vedere un servizio del tg che parla proprio della "nostro" crimine; sugli schermi dei bar può passare una partita Nba ricostruita interamente, e non la solita azione ripetuta all'infinito come si vede solitamente; sparsi per la mappa ci sono videogiochi completi - stiamo parlando di campagne da 3-4 ore - che è possibile giocare; che tra le stazioni radio (sono state stimate circa 40 ore di musica) passa anche una canzone di Ron! Ogni cosa attorno a noi è viva, ogni NPC ha storie e reazioni diverse, ci sono oltre 170 specie animali, il ciclo giorno-notte è più realistico che mai così come il meteo, la densità di veicoli e persone è coerente con la tipologia di ambientazione. La longevità di GTA 6 raggiungerà livelli mai visti prima per merito di una mappa enorme, certo, ma soprattutto sono le infinità possibilità di interazione con ciò che ci circonda che fa quasi diventare secondaria la campagna single-player. Peccato per l'impossibilità di acquistare proprietà commerciali o la mancanza di alcuni passatempi sportivi come il tennis, ma siamo sicuri che col tempo tra patch, apertura dell'online e DLC queste lacune, forse persino volute, saranno colmate.
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Passiamo all'azione!
I furti e le rapine non sono più confinati alle missioni principali: si può entrare in una banca o in un negozio in qualsiasi momento, studiare i turni, ascoltare le frequenze della polizia e improvvisare un colpo. Le forze dell'ordine reagiscono con un'intelligenza tattica molto più organizzata rispetto al passato, obbligando a ragionare sulle vie di fuga anziché limitarsi a correre a testa bassa.
Mettersi al volante resta il biglietto da visita della serie, anche perché la fisica dei veicoli compie un balzo in avanti non da poco. Le automobili hanno un peso realistico, reagiscono alle modifiche meccaniche anche nel suono del motore e subiscono danni impressionanti negli impatti, con specchietti che volano via, lamiere che si accartocciano e ruote che possono staccarsi completamente rendendo il mezzo inutilizzabile. Il traffico denso e i cantieri stradali costringono a prendere decisioni rapide al millimetro, proprio come in una gara ad alta velocità. Nei conflitti a fuoco il sistema resta accessibile grazie a una difficoltà unica e permissiva, arricchita da numerosi punti di salvataggio intermedi che evitano frustrazioni anche ai giocatori meno esperti. Ma attenzione: si può salvare manualmente solo se non si è all'interno di una missione, c'è chi ha perso ore di progressi perché, durante la missione stessa, si è "distratto" facendo altre mille cose e poi è stato arrestato o "massacrato" (a proposito, che peccato non vedere più "wasted"...).
Ecco, ci sentiamo di dover sottolineare una cosa, che alla vigilia del rilascio aveva preoccupato più di qualche giocatore: tutte le aggiunte "sim", tra le quali possiamo citare i lavoretti di casa, la possibilità di allenarsi per migliorare la forma fisica e il dover fare rifornimento ai veicoli, non appesantiscono il titolo. GTA6 resta un vero GTA: passate le prime ore in cui, giocoforza, vengono introdotti una valanga di menu e meccaniche, poi il piacere di prendere un'auto, girare per la mappa, compiere scelte e scappare da nemici e polizia restano abbordabili. Insomma, la curva di apprendimento è rapida. Tanto che non è inusuale "dimenticarsi" di fare progressi nelle missioni per la curiosità di girare tra i vicoli, inseguire un NPC per vedere cosa fa, entrare nei negozi o cercare tesori sott'acqua.
La grafica: un piacere per gli occhi
Dal punto di vista strettamente visivo ci troviamo davanti a uno spettacolo senza precedenti, grazie a un sistema di illuminazione e riflessi che sfrutta il tracciamento dei raggi luminosi in tempo reale per rendere ogni pozzanghera, tramonto o insegna al neon indistinguibile dalla realtà. Questa immensa ricchezza grafica ha però imposto una rinuncia importante sul fronte della fluidità, uno dei nodi attorno ai quali si concentra un po' quella che è l'unica vera critica a GTA 6: su tutte le console attuali il gioco è bloccato a trenta fotogrammi al secondo, perdendo un po' di fluidità nell'era in cui abbiamo smartphone che girano anche a 120 fps. Magari qualche anno fa ce ne saremmo accorti meno, oggi un po' di più.
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Conclusioni: è qui la storia
Tornando a un paragone calcistico, con GTA 6 ci troviamo davanti a un fuoriclasse assoluto che gioca un campionato a parte. Nella nostra pagella immaginaria l'ambientazione e la narrazione meritano un dieci pieno per il coraggio di mettere in scena una storia adulta e un mondo vivo fino all'inverosimile, mentre il comparto tecnico si ferma a un otto e mezzo a causa del tetto ai trenta fotogrammi al secondo e di qualche lieve ritardo nella risposta ai comandi. Sul piano del divertimento e della longevità il giudizio tocca il nove e mezzo grazie a una libertà d'azione quasi infinita, sebbene un avvio lento e l'assenza iniziale della componente multigiocatore frenino leggermente la corsa nei primi chilometri. Il voto complessivo non può che essere un nove e mezzo su dieci: un'opera monumentale che non è esente da piccole sbavature, ma che ripaga ampiamente i tredici anni di attesa e si candida di diritto a entrare nella leggenda dell'intrattenimento moderno.
È comprensibile che chi non sia interessato ai videogiochi o a questo tipo di titolo possa pure essere infastidito dal doverne sentire parlare o leggere praticamente ovunque ma ci troviamo di fronte a un gioco che ha stabilito un nuovo riferimento, il consiglio - come di fronte a qualsiasi opera che riscrive le regole di un settore - è quello di provarlo e inserirlo tra le "cose da fare almeno una volta nella vita".