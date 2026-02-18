Recensione Garmont AKRON GTX: precisione e grip Michelin per i sentieri più tecnici

La prima cosa che si nota della AKRON GTX è la sua vocazione "alpina". È una scarpa pensata per l’escursionista esperto, quello che ha bisogno di stabilità e protezione quando il sentiero smette di essere tracciato e diventa fondo sconnesso o tratto tecnico. Il supporto strutturale è evidente, ma il vero punto di forza sembra essere la reattività: la scarpa accompagna il passo in modo fluido, riducendo l’affaticamento anche durante le uscite lunghe e ad alta intensità.