RadioMediaset ancora partner di Milan Games Week & Cartoomics 2025

Milan Games Week & Cartoomics rinnova la proficua collaborazione con RadioMediaset in virtù della quale Digitalia ’08 includerà MGWCMX – il festival di riferimento per la cultura pop e geek in Italia – nel proprio portafoglio di offerta commerciale per affiancare, all’efficacia dei propri mezzi on-air e digital, anche un presidio on-field di grande valore. Una partnership che consolida il ruolo dell’evento, ideato e sviluppato da Fiera Milano e Fandango Club, come piattaforma di riferimento per i brand che vogliono connettersi con un pubblico giovane, urbano e sempre più immerso nell’on-life.