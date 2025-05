Milan Games Week & Cartoomics 2025: è iniziato il conto alla rovescia

“La ricerca e l'innovazione sono fondamentali per la crescita di questo settore, che è in continua evoluzione – spiega Alessandro Fermi, assessore regionale a Università, Ricerca e Innovazione - L'integrazione dell'Intelligenza Artificiale, per esempio, consente di creare personaggi non giocanti (NPC) con comportamenti realistici e dinamici, migliorando l'interazione e l'immersione del giocatore. Essendo un mondo in costante sviluppo, che vede affascinati soprattutto i giovani, abbiamo pensato di coinvolgere anche tutti gli Atenei lombardi, che si sono detti incuriositi e interessati a costruire un percorso insieme. Questi progressi, infatti, non solo arricchiscono l'esperienza dell'utente, ma aprono anche nuove opportunità in ambiti come l'educazione e la ricerca scientifica, dimostrando l'importanza di investire in ricerca e sviluppo per guidare l'innovazione e la crescita”. Il leitmotiv che guiderà MGWCMX 2025 vuole rappresentare al meglio il periodo storico in cui viviamo quotidianamente, dove il rapporto tra esseri umani e tecnologia è ormai interconnesso in maniera così viscerale da annullare la differenza tra online e offline. Ogni aspetto della nostra vita, dalle relazioni, al lavoro, all’intrattenimento, vivono e si sviluppano costantemente in perfetta connessione tra reale e digitale, rendendo sempre più sottile la barriera che separa e distingue questi due mondi, facilitando la nascita e lo sviluppo di nuove forme d’identità, esperienza e creatività. La cultura pop, attraverso le sue diverse sfaccettature, è tra i principali motori di questa rivoluzione copernicana e Milan Games Week & Cartoomics vuole essere il palcoscenico perfetto per mostrarne tutto il potenziale. Per questo motivo, la parola chiave di MGWCMX 2025 sarà OnLife, concetto chiave che vuole essere il fil rouge attorno al quale si legherà tutto ciò che accadrà durante questa nuova edizione, rappresentato splendidamente nel key visual ufficiale.