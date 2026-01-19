Logo SportMediaset

Lifestyle
EDIZIONE LIMITATA

Racing e lusso: Dynastar e Lange lanciano la Gold Edition

Scarponi e sci pensati per i veri appassionati

19 Gen 2026 - 11:44
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Andare veloci, ma con stile. Spirito racing e lusso possono convivere. Dynastar e Lange hanno lanciato l'edizione limitata Gold Edition per non passare inosservati sulle piste da sci. Dedicata a coloro che vivono lo sci con passione assoluta. Gli sci e gli scarponi, rigorosamente color oro, celebrano i campioni di ieri, di oggi e di domani: la forza della tradizione, l’energia del presente e lo slancio verso il futuro.

LO SCI
Lo Speed Omeglass Master SL R22 Gold Edition è un’evoluzione di alta gamma dell'iconico sci Dynastar ispirato allo slalom: potenza, agilità e tenuta senza eguali, per il puro piacere del carving sulle piste battute.

Dynastar Speed Master SL Gold Edition R22

© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

LO SCARPONE
Lo RS 130 LV Gold Edition di Lange è perfetto per gli sciatori esperti in cerca di prestazioni e precisione assolute. Combina un design aerodinamico, testato in galleria del vento, con tecnologie collaudate in gara per massimizzare la velocità e offrire potenza esplosiva e reattività.

Lange, che lusso: ecco gli scarponi d'oro

© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

