Racing e lusso: Dynastar e Lange lanciano la Gold Edition

Andare veloci, ma con stile. Spirito racing e lusso possono convivere. Dynastar e Lange hanno lanciato l'edizione limitata Gold Edition per non passare inosservati sulle piste da sci. Dedicata a coloro che vivono lo sci con passione assoluta. Gli sci e gli scarponi, rigorosamente color oro, celebrano i campioni di ieri, di oggi e di domani: la forza della tradizione, l’energia del presente e lo slancio verso il futuro.