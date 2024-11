Pokémon punta a entrare nel Guinness World Records con l'unboxing più lungo

Gli spettatori potranno tifare per i loro fan di Pokémon preferiti sui canali YouTube e Twitch di The Pokémon Company International e dovranno restare sintonizzati per avere la possibilità di vincere alcuni dei pacchetti e dei prodotti in palio. In Scarlatto e Violetto - Scintille Folgoranti, i giocatori possono continuare a scoprire straordinari Pokémon-ex Teracristal Astrali, incluso Pikachu-ex con il suo potentissimo attacco, Fulmine di Topazio. I fan de Il Tesoro dell’Area Zero Parte II: Il disco indaco noteranno che in questa espansione è possibile collezionare e lottare con carte incentrate sul Bioterarium, il paradiso artificiale introdotto originariamente nei contenuti scaricabili per i videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, nonché scoprire l’imponente Exeggutor di Alola nelle vesti di Pokémon-ex Teracristal Astrale insieme ad altri potentissimi Pokémon di tipo Drago.