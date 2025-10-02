Oasi di sport a Fai della Paganella: sci, bici e tennis

Un'oasi di sport a Fai della Paganella
Sport Hotel Panorama, l’affinità elettiva con la natura e il lungo sapere dell’accoglienza contemporanea, custoditi in un invito per l’ospite: “Respira, Rilassa, Riposa, Rigenera”.
Fare sport nella natura più incontaminata: sci e tennis, ma anche padel e bici, Downhill e trekking. Il tutto a Fai della Paganella, in Trentino Alto-Adige. Sport Hotel Panorama incarna tutto ciò in un concetto speciale. Quello delle quattro, come le stelle, R: respira, rilassa, riposa, rigenera. Dal 1885 l'arte dell'ospitalità, tre generazioni. Quella di Sport Hotel Panorama è una storia che custodisce segreti e trasferisce affetto, perfezione e visione. Un’attitudine all’accoglienza che non si può acquisire, si eredita e si arricchisce sul campo. Un’affinità con la Natura, visione di un’ospitalità che caratterizza ogni scelta.
Oggi la SPA dello SPORT HOTEL PANORAMA è un luogo d’incanto, con meglio dei trattamenti, tra saune, piscine e rituali di benessere e, sullo sfondo, lo sguardo rivolto alla magia delle Dolomiti. Un vero soul retreat.
SPORT HOTEL PANORAMA: il territorio
Locato alle porte delle Dolomiti di Brenta, sull’altipiano della Paganella, il Resort è vicinissimo ai castelli del Trentino, alle perle dei laghi di Molveno e Tovel, ad Andalo, ai percorsi bike, ai sentieri, alle ferrate, alle malghe e all'area sciistica della Paganella nonchè alla città di Trento, di Bolzano e alle principali attrazioni del Trentino. Una posizione strategica che lo posiziona anche come luogo del cuore per chi desidera esplorare il territorio circostante, dalla montagna alla città, dal verde dei campi primaverili al blu del cielo stellato in estate.
Sport e aria aperta
Il potere rigenerante del movimento e dello sport.
Lo SPORT HOTEL PANORAMA porta con sé un’importante storia sportiva, indissolubilmente legata a una lunga tradizione tennistica: per anni uno tra i più importanti centri tennis italiani, il Resort offre spazi dedicati allo sport veramente esclusivi ed un programma quotidiano di attività che fanno bene al corpo e alla sana competizione.
Oltre al tennis, anche il padel, oggi fondamentale, un campo di calcetto, green volley, tiro con l'arco e nordic walking.
Una palestra cardio fitness con corsi quotidiani di gag, pilates, stretching, acqua gym. E ancora, pingpong, mountain bike ed e-bike. E in inverno le ciaspolate e tanto sci nel comprensorio sciistico della ski area Paganella, i cui impianti partono solo a qualche centinaio di metri dal Resort.
Ma sono le esperienze organizzate a dare un ulteriore tocco in più a questo Resort, che nulla lascia al caso e racconta una vera storia di scoperta, benessere e relax: impagabile ad esempio, misurare l’immensità del cielo sulle ali di un parapendio, sorvolando il lago di Molveno, o varcare i sentieri della natura pedalando in una delle bike trekking area più note d’Europa...
