Oakley e Mbappé insieme per beneficenza, a Madrid per sensibilizzare i giovani sulla salute visiva

Durante l’incontro, i bambini sono stati sottoposti a un primo controllo della vista e registrati per una visita oculistica completa, in seguito alla quale riceveranno, se necessario, un paio di occhiali da vista. A ognuno di loro è stato anche donato un paio di occhiali da sole per proteggere gli occhi durante l’attività sportiva. E non è tutto: i ragazzi hanno potuto ascoltare le parole di Kylian Mbappé, giocare con lui e lasciarsi ispirare dalla sua storia. Un pomeriggio che ha ribadito l’impegno costante del campione nel sostenere le nuove generazioni, valore che condivide con Oakley e OSELF.