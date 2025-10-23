Oakley e Mbappé insieme per beneficenza, a Madrid per sensibilizzare i giovani sulla salute visiva

L'attaccante del Real Madrid incontra i giovani di Inspired by KM
Per la terza volta, Oakley® e la star del football francese Kylian Mbappé uniscono le forze con OneSight EssilorLuxottica Foundation (OSELF) per portare cure oculistiche essenziali e tanta ispirazione ai giovani, questa volta a Madrid. Cinquanta bambini di comunità locali svantaggiate e cinque giovani dell’associazione Inspired by KM (IBKM), fondata dallo stesso Mbappé, hanno vissuto una giornata dedicata all’importanza della salute visiva.
Dopo aver già raggiunto oltre un miliardo di persone nel mondo, tra cui 2.000 bambini di comunità svantaggiate di Parigi, città natale dell’attaccante francese, OSELF ha esteso il proprio impatto anche alla capitale spagnola. Un’iniziativa pensata per contrastare l’aumento dei casi di miopia in Spagna e fare un passo in più verso l’obiettivo dell’associazione: ridurre il numero di persone con problemi visivi non corretti entro una generazione (2050).
“Vedere bene è fondamentale, soprattutto da piccoli: a scuola, nello sport, nella vita di tutti i giorni. Ti aiuta a imparare, a divertirti, a puntare in alto. Il lavoro portato avanti da OneSight EssilorLuxottica Foundation e Oakley per garantire un migliore accesso alle cure oculistiche condivide lo stesso obiettivo della mia associazione, We Care For All”, racconta Kylian Mbappé, atleta del Team Oakley. “Vogliamo mettere inclusione e pari opportunità al centro del nostro impegno. Siamo convinti che nessun bambino debba sentirsi limitato da barriere invisibili. È per questo che lavoriamo insieme, da Parigi a Madrid, per abbattere queste barriere e per sensibilizzare ed educare i giovani sull’importanza della salute visiva, affinché possano crescere, esprimersi e realizzare il proprio potenziale.”
In Spagna, la miopia colpisce il 19% dei bambini tra i 5 e i 7 anni, con stime che indicano un aumento fino al 30,2%, complice l’uso sempre più intenso dei dispositivi digitali. Il lavoro della fondazione è essenziale per sottolineare l’importanza della prevenzione, garantire accesso alle cure e, grazie al contributo di Kylian Mbappé, aiutare i bambini a scoprire e sviluppare tutto il loro potenziale, dentro e fuori dal campo, affinché non perdano mai di vista i propri obiettivi.
Durante l’incontro, i bambini sono stati sottoposti a un primo controllo della vista e registrati per una visita oculistica completa, in seguito alla quale riceveranno, se necessario, un paio di occhiali da vista. A ognuno di loro è stato anche donato un paio di occhiali da sole per proteggere gli occhi durante l’attività sportiva. E non è tutto: i ragazzi hanno potuto ascoltare le parole di Kylian Mbappé, giocare con lui e lasciarsi ispirare dalla sua storia. Un pomeriggio che ha ribadito l’impegno costante del campione nel sostenere le nuove generazioni, valore che condivide con Oakley e OSELF.
“Siamo onorati di avere ancora una volta al nostro fianco Oakley e Kylian Mbappé, e di portare il nostro messaggio da Parigi a Madrid,” ha dichiarato Frédéric Corbasson, Executive Director di OSELF. “Ogni anno ci avviciniamo sempre di più al nostro traguardo: un futuro in cui nessun bambino debba convivere con problemi di vista non corretti. L’aumento dei casi di miopia in Spagna dimostra quanto questo impegno sia necessario. Sappiamo che avere accesso agli esami della vista e a occhiali correttivi può cambiare la vita di un bambino, restituendogli fiducia e la possibilità di realizzare i propri obiettivi. Siamo grati ai nostri partner e ai volontari che, come noi, credono che prevenire sia meglio che curare.”
“Un terzo della popolazione mondiale vive con problemi visivi non corretti. Insieme a OSELF e Kylian Mbappé, vogliamo cambiare le cose”, ha aggiunto Caio Amato, Global President di Oakley. “Il nostro compito è ispirare e dare forza alle nuove generazioni. Questo evento è un altro passo nella giusta direzione. Non ci arrenderemo fin quando non avremo dato a tutti la possibilità di vedere.”
Oakley e OneSight EssilorLuxottica Foundation continueranno a collaborare per garantire cure visive ai giovani di tutto il mondo, dentro e fuori dal campo. L’evento di Madrid è solo una delle iniziative con cui stanno portando avanti il proprio impegno a sostegno degli atleti di domani.
