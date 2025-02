Nintendo Switch: le proposte per passare San Valentino con il proprio "Player 2"

• Donkey Kong Country Returns HD - il ritorno in grande stile del gorillone dal cuore d’oro che, insieme al suo fido compagno di avventure Diddy Kong, dovrà attraversare la sua giungla per affrontare la tribù Tiki Tak e recuperare le sue amate banane. L’occasione perfetta per rivivere una delle avventure platform più amate di sempre in alta definizione e mettere così alla prova la sinergia di coppia.

• Super Mario Party Jamboree - per chi non rinuncia a fare festa anche a San Valentino, non può mancare un appuntamento con il Mario Party più grande di sempre: con 7 diversi tabelloni tra classici e inediti e tantissimi personaggi utilizzabili e minigiochi che trasformeranno la serata in un party indimenticabile.

• Super Mario Bros. Wonder - perfetto per le coppie più fantasiose, il più recente videogioco a piattaforme di Mario è l’ideale per immergersi in un mondo colorato e ricco di sorprese. Con la sua modalità cooperativa, sarà possibile affrontare livelli pieni di meraviglia che permetteranno di lavorare di squadra e rafforzare il legame tra partner.

• Animal Crossing: New Horizons - uno dei videogiochi più amati di Nintendo Switch è senza dubbio Animal Crossing, il cozy game per eccellenza che permetterà alle coppie più rilassate di costruire la propria isola dei sogni e di condividere momenti magici in un mondo decorato e creato su misura e in piena libertà.

• Mario Kart 8 Deluxe - per aggiungere un po’ di brio alla serata, il racing game più venduto della storia di Nintendo Switch è l’alleato ideale. Piste colorate, bucce di banana e sfide all’ultimo guscio su due e quattro ruote saranno gli ingredienti giusti per un appuntamento al cardiopalma. La strategia migliore per esprimere il proprio amore? Lasciar vincere il proprio partner!

• Nintendo Switch Sports - il divertimento è assicurato anche per le coppie più atletiche con il videogioco sportivo di Nintendo Switch che permette di vivere un appuntamento in movimento affrontando sfide 1 contro 1 o in squadra alle più amate discipline sportive come tennis, bowling, pallavolo, calcio, chanbara, badminton e le recenti aggiunte del golf e del basket.