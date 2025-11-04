Natale 2025 ancora più luminoso con le nuove Twinkly di Ledworks

© Ufficio Stampa
Ledworks, azienda leader globale per l'illuminazione decorativa smart grazie ai prodotti e alle tecnologie a marchio Twinkly, presenta le novità in arrivo per le festività 2025. L’offerta rinnovata per questa stagione integra significativi aggiornamenti software arricchiti da nuovi prodotti per le decorazioni domestiche, offrendo soluzioni all’avanguardia per gli ambienti sia indoor che outdoor.
Una tappa importante che combina innovazione tecnologica, facilità d’uso e sviluppo della propria community e contribuisce a consolidare il posizionamento di Twinkly all’interno del mercato internazionale. Con queste novità, decorare gli ambienti attraverso la luce colorata diventa un’esperienza ancora più semplice: grazie alla tecnologia IoT dell’App proprietaria è possibile mappare e gestire i punti luce appartenenti a un solo prodotto o a più decorazioni Twinkly, personalizzando e gestendo con grande accuratezza i propri effetti, che si diffondono in modo sincronizzato attraverso l’ecosistema integrato.
“Il nostro obiettivo è rendere la decorazione sempre più semplice, smart e divertente”, afferma Giorgio Elefante, CEO di Ledworks. “La magia della Twinkly Community è appena iniziata. Con le nuove funzionalità della nostra App, Twinkly Scenes ed Effect Sharing, stiamo rafforzando i legami tra i nostri utenti abilitando nuovi modi di condividere la creatività individuale alimentando la socialità. Vogliamo che chi sceglie Twinkly si diverta sempre di più con i nostri prodotti e che la partecipazione cresca, grazie alla possibilità di creare, salvare e richiamare scene complesse e di condividere i propri effetti preferiti. Il team R&D ha già fatto un lavoro straordinario finora, e credetemi, ci sono molte novità in arrivo”.
“Decorare con semplicità ed efficacia è stato ciò che ci ha permesso di sviluppare i nostri prodotti per arrivare nel 2025 alle Strings HD 500 e 700. Ora dobbiamo concentrarci sul panorama Outdoor, che intendiamo arricchire ulteriormente con la magia Twinkly”, aggiunge Giorgio Gatto, CTO di Ledworks. “Più prodotti, nuove funzionalità nella Twinkly App e maggiori possibilità di personalizzazione: il nostro impegno è offrire soluzioni all’avanguardia e una piattaforma sempre più coinvolgente, pensata sia per la community che per ogni singolo utente”.
Le novità 2025 uniscono tecnologia, avanguardia e versatilità in termini di design, arricchendo le soluzioni Twinkly per decorare sia gli ambienti interni che esterni: Strings HD a maggiore densità di led (500 e 700 LED), Permanent Outdoor Lights per esterni e certificate IP65, Reindeers Family (le renne led, con due nuove versioni), Spheres, Strings 750 da 60 metri oltre a nuove funzionalità dell'app.