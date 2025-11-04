Natale 2025 ancora più luminoso con le nuove Twinkly di Ledworks

“Il nostro obiettivo è rendere la decorazione sempre più semplice, smart e divertente”, afferma Giorgio Elefante, CEO di Ledworks. “La magia della Twinkly Community è appena iniziata. Con le nuove funzionalità della nostra App, Twinkly Scenes ed Effect Sharing, stiamo rafforzando i legami tra i nostri utenti abilitando nuovi modi di condividere la creatività individuale alimentando la socialità. Vogliamo che chi sceglie Twinkly si diverta sempre di più con i nostri prodotti e che la partecipazione cresca, grazie alla possibilità di creare, salvare e richiamare scene complesse e di condividere i propri effetti preferiti. Il team R&D ha già fatto un lavoro straordinario finora, e credetemi, ci sono molte novità in arrivo”.