Motorola alla FIFA Women's World Cup 2027 con tre nuove ambassador

“La collaborazione con Vicky, Eleonora e Alayah rappresenta un passo fondamentale nel nostro percorso per connettere i tifosi alla loro passione attraverso lo sport e la tecnologia -ha commentato Daniela Idi, Marketing Director Europa e META di Motorola - . Essere Official Smartphone Partner della FIFA Women's World Cup 2027™ ci permette di arricchire l'esperienza dei fan a livello globale. Ma la nostra missione non si esaurisce in campo: vogliamo sfruttare l'influenza e l'esempio delle nostre ambasciatrici per abbattere le barriere e supportare le aspirazioni delle atlete di domani. Questo accordo di un anno testimonia la volontà concreta di Motorola di creare opportunità reali per le donne, sia nel mondo sportivo che in quello tecnologico".