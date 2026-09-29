Motorola alla FIFA Women's World Cup 2027 con tre nuove ambassador
Eleonora Goldoni, Vicky López e Alayah Pilgrim saranno protagoniste di progetti pensati per abbinare sport e tecnologia, abbattere le barriere di genere e ispirare la prossima generazione di giocatrici e creator
© Ufficio Stampa
Motorola ha annunciato una partnership annuale con le calciatrici internazionali Vicky López, Eleonora Goldoni e Alayah Pilgrim. Come ambasciatrici del brand, saranno protagoniste di progetti dedicati ai tifosi in Europa e META, rafforzando il posizionamento del brand quale Official Smartphone Partner della FIFA Women's World Cup 202.
Le ambasciatrici collaboreranno con Motorola dall'estate 2026 fino alla FIFA Women's World Cup 2027™ in Brasile, contribuendo a creare connessioni significative con i tifosi attraverso contenuti, iniziative di community engagement e progetti pensati per ispirare la prossima generazione di giocatrici, appassionati e creator.
Motorola annuncia oggi una partnership annuale con le calciatrici internazionali Vicky López, Eleonora Goldoni e Alayah Pilgrim. Come ambasciatrici del brand, saranno protagoniste di progetti dedicati ai tifosi in Europa e META, rafforzando il posizionamento del brand quale Official Smartphone Partner della FIFA Women's World Cup 2027.
Le ambasciatrici collaboreranno con Motorola dall'estate 2026 fino alla FIFA Women's World Cup 2027 in Brasile, contribuendo a creare connessioni significative con i tifosi attraverso contenuti, iniziative di community engagement e progetti pensati per ispirare la prossima generazione di giocatrici, appassionati e creator.
Ciascuna ambassador arricchirà la collaborazione con il proprio approccio e la propria identità:
● Vicky López: spagnola, è uno dei talenti più brillanti del calcio femminile e la prima vincitrice in assoluto del Women's Kopa Trophy. Campionessa della FIFA U-17 Women's World Cup e vincitrice del Golden Ball, ha conquistato anche la UEFA Women's Nations League con la nazionale maggiore spagnola ed è stata nominata Golden Girl nel 2024. Rappresenta il futuro del gioco grazie alla sua creatività, alla sua ambizione e alle sue prestazioni ai massimi livelli, utilizzando la sua piattaforma per ispirare la prossima generazione di giovani calciatrici.
● Eleonora Goldoni, centrocampista della nazionale italiana e voce influente nel panorama del calcio femminile, è riconosciuta per la sua capacità di unire l'eccellenza atletica alla responsabilità sociale. Nota per la sua tecnica e la sua intensità in campo, utilizza la sua piattaforma anche fuori dal terreno di gioco per promuovere iniziative di advocacy, mentorship e progetti che valorizzano le persone attraverso il calcio.
● Alayah Pilgrim, una delle giovani calciatrici più entusiasmanti della Svizzera, è famosa per la sua energia, la sua autenticità e la sua crescente influenza dentro e fuori dal campo, rappresentando una nuova generazione di atlete che contribuiscono a plasmare il futuro della cultura calcistica.
© Ufficio Stampa
FIFA Women’s World Cup 2027
In qualità di Official Smartphone Partner della FIFA Women's World Cup 2027, Motorola continua a rafforzare il proprio impegno nei confronti del calcio femminile, dell'innovazione e del fan engagement attraverso una partnership che celebra la potente intersezione tra sport, tecnologia e cultura.
“La collaborazione con Vicky, Eleonora e Alayah rappresenta un passo fondamentale nel nostro percorso per connettere i tifosi alla loro passione attraverso lo sport e la tecnologia -ha commentato Daniela Idi, Marketing Director Europa e META di Motorola - . Essere Official Smartphone Partner della FIFA Women's World Cup 2027™ ci permette di arricchire l'esperienza dei fan a livello globale. Ma la nostra missione non si esaurisce in campo: vogliamo sfruttare l'influenza e l'esempio delle nostre ambasciatrici per abbattere le barriere e supportare le aspirazioni delle atlete di domani. Questo accordo di un anno testimonia la volontà concreta di Motorola di creare opportunità reali per le donne, sia nel mondo sportivo che in quello tecnologico".
L'annuncio si inserisce nella partnership globale a lungo termine di Motorola con la FIFA, che abbraccia diversi tornei di punta, tra cui la FIFA World Cup 26 e la FIFA Women's World Cup 2027.
In qualità di Official Smartphone Partner della FIFA Women's World Cup 2027, Motorola affianca Lenovo, Official Technology Partner della FIFA, nell'offrire tecnologie più intelligenti ed esperienze più connesse ai tifosi di tutto il mondo. Attraverso la partnership, l'ecosistema tecnologico di Lenovo e Motorola — che include smartphone, dispositivi abilitati all'IA e soluzioni infrastrutturali — supporterà le operazioni del torneo, la produzione di contenuti in tempo reale e il fan engagement sui più grandi palcoscenici globali del calcio.
Ispirare la prossima generazione di giovani donne
Nel loro ruolo di ambassador ufficiali, Vicky López, Eleonora Goldoni e Alayah Pilgrim saranno coinvolte in numerose iniziative comunitarie e progetti CSR guidati da Motorola nel corso del 2026-2027. Questi progetti non solo dimostreranno come Motorola migliori la vita quotidiana, aiuti le persone a restare connesse e a condividere i momenti che contano, ma creeranno anche un impatto duraturo nelle comunità, contribuendo a offrire a un maggior numero di giovani donne l'accesso alle opportunità attraverso il calcio. Queste iniziative avranno l'obiettivo di scoprire storie, creare opportunità e lasciare un'eredità tangibile per la prossima generazione di calciatrici.
© Ufficio Stampa