Milan Games Week & Cartoomics 2024: cinema, musica e tutti gli appuntamenti sui palchi

L’Auditorium, nello specifico, si vestirà a festa per omaggiare la settima arte grazie al Fantasticon Film Fest, la seconda edizione del festival dedicato al genere anime, fantasy e horror che anticipa l'apertura al 21 novembre con un evento speciale serale. Proiezioni di film, serie, anticipazioni e contenuti esclusivi si alterneranno alla presenza di ospiti italiani e internazionali e masterclass dedicate, per un programma sempre più radicato nell’universo pop selezionato da un comitato artistico d’eccellenza e guidato dal neo-direttore Pedro Armocida. Prima grande novità è l’inedita sezione competitiva dedicata ai corti di genere, che verranno proiettati nelle tre giornate di venerdì, sabato e domenica. L’apertura del festival è accompagnata giovedì 21 novembre dalla prima di The Beast, in uscita al cinema lo stesso giorno con I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection, la nuova attesa opera del maestro Bertrand Bonello con protagonisti Léa Seydoux e George MacKay in un romance distopico liberamente ispirato al racconto La bestia nella giungla di Henry James. Tra gli eventi imperdibili: l’anteprima italiana di Piece By Piece, in uscita il 5 dicembre con Universal Pictures international Italy, un film che invita lo spettatore a compiere un viaggio straordinario nella vita dell’icona pop Pharrell Williams, per scoprire l'evoluzione di una delle menti più innovative della musica raccontata attraverso la lente dell'animazione LEGO; l’evento speciale dedicato al mondo di One Piece, con la proiezione di One Piece Film: Red, in collaborazione con Anime Factory, etichetta di Plaion Pictures, e con la partecipazione di cosplayer e appassionati del franchise e un panel sull’incredibile fenomeno; l’anteprima dei primi due episodi in versione doppiata (il secondo in assoluta anteprima) di Goldrake U, reboot della serie animata degli anni Settanta “UFO Robot Goldrake”, basata sul manga creato da Go Nagai e alla presenza di Vince Tempera, autore della famosissima sigla del cartone animato originale; l’anteprima dei primi due episodi della nuova stagione di The Bad Guy, in arrivo dal 5 dicembre in esclusiva su Prime Video con Luigi Lo Cascio, Claudia Pandolfi e Stefano Accorsi, diretta da Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana che saranno anche protagonisti di una masterclass sulla creazione della serie. The Bad Guy-seconda stagione è una coproduzione Indigo Film e Amazon MGM Studios, in associazione con Fifth Season, Ministero della Cultura Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna.